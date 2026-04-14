元尼神インター・誠子が、4月13日、自身のXを更新。異例ともいえる“仕事募集”のアピールをおこない、波紋を呼んでいる。

「誠子さんはこの日、食事中のテーブルに座りながら、上目遣いで手を合わせる写真を投稿。上から撮られた構図で、まるで“お願い”をしているようでした」（芸能記者）

さらに驚きを広げたのが、添えられていた文章だ。

「《いろんなお仕事がしたいです 冒険がしたいです ぜひご連絡ください》とストレートに呼びかけ、《フリー芸人3年目もよろしくお願いいたします》と続けたうえで、メールアドレスだけでなく、携帯電話の番号まで公開したのです。ここまで踏み込んだ営業は、芸能界でもかなり異例です」（同前）

誠子は2007年、渚（現・ナ酒渚）とともに尼神インターを結成。ぶりっ子キャラの誠子と、毒舌で切り込む渚の掛け合いで人気を博し、バラエティ番組を中心に活躍した。しかし2024年、コンビは解散。誠子は吉本興業を退所し、フリーとして活動している。

「彼女はもともと容姿をイジられる芸風に葛藤があったようで、解散後は約20kgのダイエットにも成功。“キレイになった”と話題になるなど、新たな方向性を模索してきました。

音楽ライブの開催や商品プロデュースにも挑戦しており、活動自体は続けていますが、今回のように携帯番号まで公開して仕事を求める姿勢には、戸惑いの声も少なくありません」（同前）

Xでは

《電話番号はまずいです》

《芸人として扱っていいのか難しいよねこの人 解散しなきゃ良かったのに》

といった指摘や困惑の声が上がる一方で、

《人手不足なのでウチの半導体工場来てください》

といった、冗談とも本気とも取れる反応も寄せられている。芸能プロ関係者はこう語る。

「フリーになって2年目というタイミングで、仕事の幅を広げたいという焦りや覚悟が強くなっているのではないでしょうか。正直、収入が不安定になっている可能性もありますね。

事務所に所属していれば営業やマネジメントを通じて仕事が入ってきますが、フリーの場合は自ら動かないと機会が生まれにくい。そうした現実の中で、“待つ”のではなく“取りに行く”姿勢を極端な形で示したとも考えられます」

ただ、携帯電話番号の公開は一歩間違えればトラブルにも直結しかねない。

「仕事関係者に教えるのならまだしも、誰もが見られるXに携帯電話の番号を掲載するというのはリスクがありすぎます。

もちろん業務用のもので、迷惑電話のブロックなど一定の対策を講じている可能性はありますが、それでも悪用されたり、いたずらの標的になるなど、不特定多数の目に触れる形での公開は危険性が高いと言わざるを得ません」

仕事への強い意欲が伝わる一方で、その手法に賛否が分かれる今回の行動。体当たりとも言えるこのアピールが、新たなチャンスにつながるのか……。