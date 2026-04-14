劇団『ハイキュー!!』新作公演の上演決定！ 演出・須賀健太「今回も、『勝負』の作品に」
劇団「ハイキュー!!」の新作公演が、12月に東京、2027年に大阪にて上演されることが決まった。
【動画】ついにインターハイ予選！ 劇団「ハイキュー!!」新作公演 告知映像
劇団「ハイキュー!!」（略称「劇キュー」）は、古舘春一のバレーボール漫画『ハイキュー!!』の舞台版として2015年から2021年まで上演されたハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』を継承する形で新たに生まれた劇団。
演劇『ハイキュー!!』で主人公・日向翔陽を演じていた須賀健太が、劇団「ハイキュー!!」の演出を担う。2023年8月に“旗揚げ公演”2025 年5月に“出逢い”の2作を上演。新しい舞台版『ハイキュー!!』の世界を創り出し好評を得た。
舞台上では『ハイキュー!!』の熱いドラマが繰り広げられ、リアルバレーボールの試合を追究。まるで体育館にいるような熱戦熱気が体感できる。
新作公演の物語は、いよいよ IH（インターハイ）予選に突入。公演詳細は後日解禁される。
演出の須賀健太は「劇団『ハイキュー!!』新作公演が決定しました！ 勝負の三作目になります。なんだか毎回『勝負』と言っている気がしますが…今回も、『勝負』の作品になっております。舞台はいよいよIH（インターハイ）予選に進みます。やっぱり公式戦なので、一歩、一点、一ラリーの重みが変わってくるんじゃないかと思っています。」とコメントした。
劇団「ハイキュー!!」の新作公演は、12月に東京、2027年に大阪にて上演。
＜演出・須賀健太 コメント全文＞
劇団『ハイキュー!!』新作公演が決定しました！ 勝負の三作目になります。なんだか毎回『勝負』と言っている気がしますが…今回も、『勝負』の作品になっております。舞台はいよいよIH（インターハイ）予選に進みます。やっぱり公式戦なので、一歩、一点、一ラリーの重みが変わってくるんじゃないかと思っています。劇団『ハイキュー!!』ではいままで二作品を上演させていただきましたが、一作目を『誕生』、二作目を『継承』というふうに僕の中では位置付けています。この三作目はどういう景色が見られるのか、本当に楽しみにしております。そしてみなさまにもどんな景色がお見せできるのか、そこも楽しみにしております。今回発表したティザービジュアルを見ていただけたらわかると思うのですが、今回も様々なキャラクターたちが劇団『ハイキュー!!』に登場します。今回もそんなキャラクターたちと一緒に『ハイキュー!!』の世界を生きられることを、本当に楽しみにしております。もうすでに着々とウォームアップをしておりますので、楽しみにしていてください！
【動画】ついにインターハイ予選！ 劇団「ハイキュー!!」新作公演 告知映像
劇団「ハイキュー!!」（略称「劇キュー」）は、古舘春一のバレーボール漫画『ハイキュー!!』の舞台版として2015年から2021年まで上演されたハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』を継承する形で新たに生まれた劇団。
演劇『ハイキュー!!』で主人公・日向翔陽を演じていた須賀健太が、劇団「ハイキュー!!」の演出を担う。2023年8月に“旗揚げ公演”2025 年5月に“出逢い”の2作を上演。新しい舞台版『ハイキュー!!』の世界を創り出し好評を得た。
新作公演の物語は、いよいよ IH（インターハイ）予選に突入。公演詳細は後日解禁される。
演出の須賀健太は「劇団『ハイキュー!!』新作公演が決定しました！ 勝負の三作目になります。なんだか毎回『勝負』と言っている気がしますが…今回も、『勝負』の作品になっております。舞台はいよいよIH（インターハイ）予選に進みます。やっぱり公式戦なので、一歩、一点、一ラリーの重みが変わってくるんじゃないかと思っています。」とコメントした。
劇団「ハイキュー!!」の新作公演は、12月に東京、2027年に大阪にて上演。
＜演出・須賀健太 コメント全文＞
劇団『ハイキュー!!』新作公演が決定しました！ 勝負の三作目になります。なんだか毎回『勝負』と言っている気がしますが…今回も、『勝負』の作品になっております。舞台はいよいよIH（インターハイ）予選に進みます。やっぱり公式戦なので、一歩、一点、一ラリーの重みが変わってくるんじゃないかと思っています。劇団『ハイキュー!!』ではいままで二作品を上演させていただきましたが、一作目を『誕生』、二作目を『継承』というふうに僕の中では位置付けています。この三作目はどういう景色が見られるのか、本当に楽しみにしております。そしてみなさまにもどんな景色がお見せできるのか、そこも楽しみにしております。今回発表したティザービジュアルを見ていただけたらわかると思うのですが、今回も様々なキャラクターたちが劇団『ハイキュー!!』に登場します。今回もそんなキャラクターたちと一緒に『ハイキュー!!』の世界を生きられることを、本当に楽しみにしております。もうすでに着々とウォームアップをしておりますので、楽しみにしていてください！