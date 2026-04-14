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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「AEON Pay1億円バラマキ＆えらべるギフトぐるぐる封鎖！4月中旬ポイ活ニュースまとめ」を公開した。4月中旬に発表されたおトク情報やポイ活ニュースを総括し、AEON Payの大型キャンペーンや、一部で話題となっていたポイント錬金ルートの仕様変更について解説している。



動画の冒頭では、イオンウォレットアプリなどのリニューアルを記念したAEON Payの総額1億円バラマキキャンペーンを紹介。4月10日から5月10日までの期間中、スマホ決済で合計5,000円（税込）を利用すると、抽選で1万名に1万WAON POINTが当たると説明した。



続いて、ミニストップなどで販売された「えらべるギフト」の話題に触れた。Apple PayのWAONとau PAYを併用したチャージで「どんどん1%のポイントがもらえちゃう」という裏技が一時的に存在したが、au PAY ギフトカードへの交換に3%の手数料が追加された。これにより「2%ずつ損をしてしまう」状態となり、おにまるちゃんねるは「実質このぐるぐる技は封鎖された」と解説した。



また、ポイントサイト「ハピタス」からWAON POINTへの交換において、500ポイントが510ポイントになる2%増量が実施された点にも言及している。



さらに、povo 2.0の無料ギガチャージ機能の拡充についても紹介した。従来ローソンで提供されていた1日1回0.1GBのチャージが、4月14日より関東の私鉄駅（京成電鉄、東京メトロ、相模鉄道）でも利用可能となった。その他、HafHの初月80%オフ（16,200円が3,240円）キャンペーンや、ホットペッパーグルメの最大15,000ポイント還元、Audibleの3ヶ月月額99円など、幅広い情報を網羅している。



日々変化するポイント還元ルートやキャンペーンにおいて、最新情報のキャッチアップは欠かせない。各サービスの適用条件や期間は異なるため、詳細を公式サイトで確認して活用することが推奨される。