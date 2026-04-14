この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「AEON Pay1億円バラマキ＆えらべるギフトぐるぐる封鎖！4月中旬ポイ活ニュースまとめ」を公開した。4月中旬に発表されたおトク情報やポイ活ニュースを総括し、AEON Payの大型キャンペーンや、一部で話題となっていたポイント錬金ルートの仕様変更について解説している。

動画の冒頭では、イオンウォレットアプリなどのリニューアルを記念したAEON Payの総額1億円バラマキキャンペーンを紹介。4月10日から5月10日までの期間中、スマホ決済で合計5,000円（税込）を利用すると、抽選で1万名に1万WAON POINTが当たると説明した。

続いて、ミニストップなどで販売された「えらべるギフト」の話題に触れた。Apple PayのWAONとau PAYを併用したチャージで「どんどん1%のポイントがもらえちゃう」という裏技が一時的に存在したが、au PAY ギフトカードへの交換に3%の手数料が追加された。これにより「2%ずつ損をしてしまう」状態となり、おにまるちゃんねるは「実質このぐるぐる技は封鎖された」と解説した。

また、ポイントサイト「ハピタス」からWAON POINTへの交換において、500ポイントが510ポイントになる2%増量が実施された点にも言及している。

さらに、povo 2.0の無料ギガチャージ機能の拡充についても紹介した。従来ローソンで提供されていた1日1回0.1GBのチャージが、4月14日より関東の私鉄駅（京成電鉄、東京メトロ、相模鉄道）でも利用可能となった。その他、HafHの初月80%オフ（16,200円が3,240円）キャンペーンや、ホットペッパーグルメの最大15,000ポイント還元、Audibleの3ヶ月月額99円など、幅広い情報を網羅している。

日々変化するポイント還元ルートやキャンペーンにおいて、最新情報のキャッチアップは欠かせない。各サービスの適用条件や期間は異なるため、詳細を公式サイトで確認して活用することが推奨される。

YouTubeの動画内容

00:32

AEON Payの総額1億円バラマキキャンペーン
01:44

ハピタスからWAON POINTへの交換が2%増量
03:29

えらべるギフトを通じた無限ポイント獲得ルートの封鎖
05:28

povo 2.0の無料ギガチャージ対応エリアが関東私鉄駅に拡大
08:10

HafHの初月80%オフキャンペーン

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