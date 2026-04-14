黒木華＆野呂佳代、ファンの芸人告白 魅力熱弁も止まらぬ愛に松下洸平が制止「作品の話は！？」【銀河の一票】
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の黒木華、野呂佳代、俳優の松下洸平が14日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系の連続ドラマ『銀河の一票』（4月20日スタート、毎週月曜22時 ※初回は15分拡大）の制作発表会見に出席。黒木と野呂がファンの芸人について熱弁する場面があった。
【写真】黒木華が「照らしてくれる光」と絶賛した人気女優
政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
初めて政治家の秘書を演じる黒木は「政治家の秘書さんが何をされているのか、分からなかったのでそこを教えてもらうところから始まった。分かりやすく政治のことを説明しなくてはいけなくて、それが毎日大変だと思ってやっている。面白さもあります」と作品について説明。劇中には度々長台詞も登場しており、国会議員役の松下も「黒木さんのセリフがまぁ難しい。そして長い」といい「でも、本当に見事」と称賛。黒木は「ひいひい言いながら。（台本をめくって）まだしゃべってる…とか思いながら。でも野呂さんにも松下さんにも助けてもらっています」と感謝した。
クランクインから約3か月。現場の雰囲気は和気あいあいの様子で、野呂が「初日からずっと話しているのは（お笑いコンビ）ドンデコルテの（渡辺）銀次さんの話」と黒木と2人でファンになり、ハマっていることを告白。ドンデコルテには2025年のM-1グランプリの終了後から注目しており、その才能に魅了されて応援中だという。
野呂は「LINEしながら『これ見てる？』『今日はこれあるよ』って」と出演番組を共有していることも紹介。黒木は「マクドナルドのCMにもレイクのCMにも出ている」と渡辺の売れっ子までの道のりを把握しており、野呂も「銀次がどんどん売れていきまして」と嬉しそうにコメント。さらに、黒木と野呂による応援は、本人に届いたようで「認知してくださった」と明かした黒木。会見でドンデコルテ渡辺の話題で盛り上がりを見せると、思わず松下が「作品の話は！？」と制して笑いを誘った。
また、「もし1日転生できるとしたら何をやりたいか？」との話題が出ると、黒木は「歌って踊れる男性アイドルになってみたいです」と回答。松下と野呂が意外な答えに目を丸くすると、「なんかかっこいいじゃないですか。ステージの上でみなさんを幸せにしている。いま女性で生きているから次男性をやってみたいです」と告白。松下は「美容師」といい、「美容師憧れがすごくて。美容師さんかっこよくないですか？人の髪を切ってみたいんですよね。切れそうな人、探しちゃうんですよ」とコメント。野呂は「占い師。人の生活に興味があるので、占いしたら絶対見ることがあるので」とした。（modelpress編集部）
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◆黒木華主演「銀河の一票」
政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
◆黒木華、初の政治家役は「毎日大変」
初めて政治家の秘書を演じる黒木は「政治家の秘書さんが何をされているのか、分からなかったのでそこを教えてもらうところから始まった。分かりやすく政治のことを説明しなくてはいけなくて、それが毎日大変だと思ってやっている。面白さもあります」と作品について説明。劇中には度々長台詞も登場しており、国会議員役の松下も「黒木さんのセリフがまぁ難しい。そして長い」といい「でも、本当に見事」と称賛。黒木は「ひいひい言いながら。（台本をめくって）まだしゃべってる…とか思いながら。でも野呂さんにも松下さんにも助けてもらっています」と感謝した。
◆黒木華＆野呂佳代、ファンの芸人告白
クランクインから約3か月。現場の雰囲気は和気あいあいの様子で、野呂が「初日からずっと話しているのは（お笑いコンビ）ドンデコルテの（渡辺）銀次さんの話」と黒木と2人でファンになり、ハマっていることを告白。ドンデコルテには2025年のM-1グランプリの終了後から注目しており、その才能に魅了されて応援中だという。
野呂は「LINEしながら『これ見てる？』『今日はこれあるよ』って」と出演番組を共有していることも紹介。黒木は「マクドナルドのCMにもレイクのCMにも出ている」と渡辺の売れっ子までの道のりを把握しており、野呂も「銀次がどんどん売れていきまして」と嬉しそうにコメント。さらに、黒木と野呂による応援は、本人に届いたようで「認知してくださった」と明かした黒木。会見でドンデコルテ渡辺の話題で盛り上がりを見せると、思わず松下が「作品の話は！？」と制して笑いを誘った。
◆黒木華「転生するなら？」に回答
また、「もし1日転生できるとしたら何をやりたいか？」との話題が出ると、黒木は「歌って踊れる男性アイドルになってみたいです」と回答。松下と野呂が意外な答えに目を丸くすると、「なんかかっこいいじゃないですか。ステージの上でみなさんを幸せにしている。いま女性で生きているから次男性をやってみたいです」と告白。松下は「美容師」といい、「美容師憧れがすごくて。美容師さんかっこよくないですか？人の髪を切ってみたいんですよね。切れそうな人、探しちゃうんですよ」とコメント。野呂は「占い師。人の生活に興味があるので、占いしたら絶対見ることがあるので」とした。（modelpress編集部）
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