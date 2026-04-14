＜怖ッ！セレブ中学界隈＞離婚になったのは私のせい？本当にお別れ。守るべきは私の心【第8話まんが】
私はレナ。アリサと縁を切って数週間後、インスタの投稿が消えているのを見た私は、心配になって実家を訪ねることにしました。母から、アリサが昨日コウスケくんと来たこと、そして離婚の手続きを進めていることを聞きます。アリサは借金と貯金の使い込みでセレブママ友たちに絶交され、ようやくコウスケくんにすべてを打ち明けたのだそう。トウヤくんは生活の困窮から転校となりました。また、トウヤくん本人の意思で親権はコウスケくんが持つことに。予想以上に壮絶な結末に私は何も言えなくなってしまいました。
しばし沈黙したあと、私は言いました。アリサが消費者金融から出てきたのを見たことや、その後会ったときに夫婦での話し合いやパートをすすめたら強く反発されたことなどを包み隠さず話しました。すると母は深いため息をつきました。
私はやるせない気持ちになりました。結局、最後まで自分中心で、私の気持ちは伝わらなかったか……「あんなに仲の良かった姉を切り捨ててまで守ろうとしたものが、嘘の生活と借金だったんだから。レナ、あなたが気に病むことはないわ。レナは何も悪くないんだから」母の優しい言葉に私は少しだけ救われた気持ちになりました。
アリサが私を責めていたことを母が教えてくれました。
私の行動がアリサには「冷たい姉」と映ったのでしょう。深いやるせなさを感じてしまいます。
両親はアリサをしっかりとたしなめてくれたのだそう。
母は「レナは何も悪くない」と私の決断を擁護し、慰めてくれました。
絶縁というつらい選択をしたものの、母の言葉に救われた気がします。
「自分の心を守るために正しい行動だった」と信じて、静かにアリサとの別れを受け入れることにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
しばし沈黙したあと、私は言いました。アリサが消費者金融から出てきたのを見たことや、その後会ったときに夫婦での話し合いやパートをすすめたら強く反発されたことなどを包み隠さず話しました。すると母は深いため息をつきました。
私はやるせない気持ちになりました。結局、最後まで自分中心で、私の気持ちは伝わらなかったか……「あんなに仲の良かった姉を切り捨ててまで守ろうとしたものが、嘘の生活と借金だったんだから。レナ、あなたが気に病むことはないわ。レナは何も悪くないんだから」母の優しい言葉に私は少しだけ救われた気持ちになりました。
アリサが私を責めていたことを母が教えてくれました。
私の行動がアリサには「冷たい姉」と映ったのでしょう。深いやるせなさを感じてしまいます。
両親はアリサをしっかりとたしなめてくれたのだそう。
母は「レナは何も悪くない」と私の決断を擁護し、慰めてくれました。
絶縁というつらい選択をしたものの、母の言葉に救われた気がします。
「自分の心を守るために正しい行動だった」と信じて、静かにアリサとの別れを受け入れることにしました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙