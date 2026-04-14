NHK Eテレの子ども向け番組「みいつけた！」で4代目スイちゃんとして人気を博した元子役で俳優の増田梨沙さん（12）が4月13日までにインスタグラムを更新。中学校入学を報告し、ネット上で話題となっている。



【写真】「中学校に入学しました」元子役の最新ショットに驚く人続出

増田さんは「中学校に入学しました」と報告し、制服姿で桜を見つめる近影を公開。「新しい学校新しいクラス 最初はドキドキしててなかなか友達に話しかけられなかったけど少しずつ話せるようになってきました 毎日とっても楽しいです」と心境を伝え、「たくさん勉強して部活も頑張りたいです」と中学校生活に期待を膨らませた。



3月末の投稿では、小学校の卒業式での華やかな和装姿を披露していた増田さん。「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と小学校在学中に身長が40センチ伸びたことも報告していた。



SNSでは「ご入学おめでとうございます」「大きくなっててびっくりしました」「成長に感動」「もう中学生なのですね！」「あの小さかったリサちゃんがもう中学生になったなんて」「子役から中学生か〜」「応援しています！」などのコメントがあった。



増田さんは2013年10月22日生まれ、東京都出身。18年から活動を開始し、複数のCMに出演。19年4月にNHK Eテレ「みいつけた！」4代目スイちゃんに就任後、歴代最長の5年間務め24年3月に卒業した。現在はキューブ所属。主な出演ドラマには24年「放課後カルテ」（日本テレビ）や25年「日本一の最低男」（フジテレビ）などがある。