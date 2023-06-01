円だけが他の通貨に連動できず＝ＮＹ為替
イラン情勢に対して、ユーロやポンドは対ドルで反発しているものの、円は明確に逆行し下落している。ドル円は１６０円手前で推移し、ドル安の流れには乗れていない状況。原油高止まりが各国の長期金利を押し上げる中、円はＧ１０通貨の中で最もパフォーマンスが悪い通貨となっている。
国内要因も支えになっていない。植田総裁の最近の発言は慎重姿勢が目立ち、中東情勢の不確実性にも言及していることで、４月の利上げ観測は後退。短期金融市場での４月利上げの確率は約３５％に低下している。年内２回の利上げはなお織り込んではいるものの、足元では様子見姿勢が強い。
他国に比べて金融政策の正常化が遅れている中で、こうした慎重な対応は通貨の下支えにはなりにくく、円高の材料が１つ失われている格好となっている。コロナ渦後、日銀が円を大きく支えるとの期待はこれまで何度も裏切られてきた。
USD/JPY 159.40 EUR/USD 1.1736 GBP/USD 1.3487
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
国内要因も支えになっていない。植田総裁の最近の発言は慎重姿勢が目立ち、中東情勢の不確実性にも言及していることで、４月の利上げ観測は後退。短期金融市場での４月利上げの確率は約３５％に低下している。年内２回の利上げはなお織り込んではいるものの、足元では様子見姿勢が強い。
他国に比べて金融政策の正常化が遅れている中で、こうした慎重な対応は通貨の下支えにはなりにくく、円高の材料が１つ失われている格好となっている。コロナ渦後、日銀が円を大きく支えるとの期待はこれまで何度も裏切られてきた。
USD/JPY 159.40 EUR/USD 1.1736 GBP/USD 1.3487
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美