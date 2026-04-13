ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月13日（月）〜4月19日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■山羊座（やぎ座）

カード：ペンタクルのペイジ（逆位置）

止まっているものを動かす週。学びや新しいスキルへの投資が、中途半端になっていないか確認しよう。“完全に準備が整ってから”は終わりにして、小さくてもいいので具体的な一歩を動かして。まずは始めてみよう。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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