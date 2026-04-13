【ワシントン＝阿部真司、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランが戦闘終結に向け、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで開いた協議は１２日、合意に至らず終了した。

これを受け、米国のトランプ大統領は１２日、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡を「封鎖する」とＳＮＳで宣言した。海峡を巡る緊張が再び高まる恐れがある。

戦闘終結に向けた初の対面協議は、イランの核開発やホルムズ海峡の開放などを巡り、双方の主張の溝が埋まらなかったとみられる。米国代表団を率いたバンス副大統領は協議後、記者団に「我々は『レッドライン』（越えられない一線）を示した」としつつ、「イランが核兵器を開発しないという意思を確認できていない」と述べ、合意できなかった理由を説明した。

トランプ氏は１２日の米ＦＯＸニュースの番組で、「（イランに）切り札は何もない」と述べ、イランが協議に戻ってくるとの見方を示した。米側は圧力を強める構えで、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは１２日、海峡の封鎖に加え、限定的な攻撃を検討していると報じた。

これに対し、イラン代表団を率いたモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は１２日、ＳＮＳに「米国はイランの信頼を得ることができなかった」と投稿した。「（米国が）我々の信頼を勝ち取れるかどうか」だとし、イラン側の要求を受け入れるよう米側に譲歩を求めた。

ホルムズ海峡を巡る海上封鎖は、米東部時間１３日午前１０時（日本時間同日午後１１時）、予告された開始時間を迎えた。米中央軍によると、イランの港に出入りする船舶が対象で、それ以外については航行の自由を妨げないとしている。

トランプ氏は自身のＳＮＳに、「国際水域でイランに通航料を支払った船を探し、阻止するよう米海軍に指示した」と投稿した。イランとの協議が合意に至らず、海峡の「管理」に乗り出してイランへの圧力を強める狙いとみられる。

トランプ氏はＳＮＳで、イランが敷設した機雷の破壊を始めるとし、イランが攻撃してくれば「地獄に吹き飛ばす」と警告した。これに先立ち、米中央軍は１１日、機雷除去の任務のため、海軍の駆逐艦２隻がホルムズ海峡を通過したと発表していた。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」海軍は１２日、軍艦がホルムズ海峡に接近すれば停戦違反にあたるとして、「断固たる厳しい対応」をとるとの声明を出し、米国の海峡封鎖に対抗措置も辞さない方針を示した。声明は「海峡はイランが管理している」とし、民間船舶には制限付きで海峡が開放されていると主張した。