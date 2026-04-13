12日に放送された日本テレビ系の演芸番組「笑点」に「座布団運び」としてレギュラー出演をしている山田隆夫が番組を欠席した。

この日の「笑点」はテレビ金沢開局35周年を記念しての石川県加賀市文化会館にて公開収録を放送。三遊亭小遊三、春風亭一之輔ら笑点メンバーのあいさつが終わった後、本来であれば「座布団運び」の山田があいさつするのだが、まさかの欠席。彼の欠席は司会の春風亭昇太より「今日は山田さんがお休みなので……」と伝えられ代わりに昇太の弟子である春風亭昇りんが座布団運び役を務めた。

ちなみに番組の中では、山田の欠席についての理由は明かされておらず、笑点メンバーの誰もが収録中に山田について触れることはなかった。

そのため、ネットでは「山田さんが心配」「本当にクビになったのか」「年齢が年齢だけに大丈夫かな」という声が相次いでいた。

山田は1984年より座布団運び役として「笑点」にレギュラー出演し続けており既に40年以上も関わっているベテランである。1枚3キロを超えるという座布団を持ち運ぶのは想像以上に負担が大きいのかもしれない。

事実、近年の山田は笑点のなかでも「影が薄くなっている」「あまり元気がない」と視聴者から指摘されていた。数年前なら、自身の悪口を言うメンバーに対しては容赦なく突き飛ばしたり、言い返したりしていたが最近では冒頭も「山田隆夫です」の一言で終わらせたり、悪口を言われても反抗せずにメンバーの後ろでニヤニヤと笑っていることが多かった。

山田は若くは見えるが、今年の8月で70歳を迎える古希であり何が起こってもおかしくない年齢である。元気なうちにネタではなく「卒業」という日も近いかもしれない。