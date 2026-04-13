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思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【全親必見】中高生のSNSトラブルで親が絶対やるべき対応3選」と題した動画を公開した。動画では、子どもがSNSトラブルに巻き込まれた際に、親が陥りがちな誤った対応を指摘し、子どもが安心して相談できる環境作りの重要性を解説している。



道山氏はまず、子どもが落ち込んでいる様子を見て、親が「何かあったの？」「話してよ」「どうしたの？」としつこく聞きすぎることは避けるべきだと指摘。こうした過度な干渉は、思春期の子どもにとって「うざい」と感じさせ、心を閉ざす原因になりかねないという。声かけとしては、「最近元気なさそうだけど、何かあった？」と一言尋ねるに留め、子どもが「大丈夫」と答えた場合は、それ以上は深入りしない姿勢が肝心であるとした。



最も重要なのは、子どもが「何かあったら相談してもらえる状態を作る」ことだと道山氏は語る。そのためには3つのポイントがあるという。1つ目は親自身の「状態」。常に忙しなく動き回っている親よりも、リビングでお菓子を食べながらリラックスしているような、話しかけやすい雰囲気を作ることが大切だ。2つ目は「聞き方」。相談に対してすぐにアドバイスをするのではなく、まずは子どもの話を最後まで聞き、共感する姿勢が求められる。3つ目は日頃からの良好な「親子関係」であり、これらが相談しやすい土台となる。



それでも子どもの落ち込みが続き、2週間以上も改善が見られない場合は、いじめなどの深刻な問題も考えられるため、次の行動に移るべきだという。それは「先生にこっそり相談してみる」こと。その際、子どもには内緒にしてもらうよう釘を刺した上で、学校での様子や友人関係について情報を得ることが有効だと述べた。SNSトラブルは深刻化しやすいため、状況を見極め、適切なタイミングで外部と連携することも、親の重要な役割であると言えるだろう。