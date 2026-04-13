ストリングスホテル東京インターコンチネンタルから「あじさい」がテーマの中華アフヌン登場。鎌倉のクラフトジンとコラボ！
◆ストリングスホテル東京インターコンチネンタルから「あじさい」がテーマの中華アフヌン登場。鎌倉のクラフトジンとコラボ！
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル「チャイナシャドー」では、2026年5月7日（木）から7月7日（火）まで、初夏の光に透けるあじさいの美しさを閉じ込めた「紫陽花チャイニーズアフタヌーンティー」を開催。
今季の注目は、鎌倉クラフトジン「露」との共演。朝露に濡れるあじさいをイメージしたスイーツやボタニカルな香りをまとったセイボリーなど、中華の技法を融合させた品々で、上質な初夏のティータイムを。
この記事の要約レポート
・ストリングスホテル東京インターコンチネンタル「チャイナシャドー」で、「紫陽花チャイニーズアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年5月7日（木）から7月7日（火）まで
・鎌倉・浄智寺の井戸水で仕立てられたクラフトジン「露」とコラボ。ジンとバタフライピーの愛玉子など、香り高く鮮やかなスイーツが並ぶ
・セイボリーは「露」の香りや口当たりを活かした「エスカベッシュ」や「メロンのゼリー寄せ」など
・「特製マーラータン」や「土鍋入り焼きあんかけチャーハン」など追加料金でオーダーできる本格メニューも
・アートのように美しい「紫陽花パフェ」と厳選セイボリーのセットメニューも用意
ジン香る愛玉子や美しいタルトなど、あじさいカラーが映えるスイーツ
今回コラボレーションするのは、浄智寺の井戸水で仕立てられた鎌倉クラフトジン「露」。柑橘のアロマとスパイスが心地よく残り、スイーツに高貴な香りを添えてくれる。
アフタヌーンティーの始まりは、料理長・安藤氏が季節ごとの身体にやさしい食材を選りすぐって仕立てた、チャイナシャドーオリジナルの中国茶「ロンフォン八宝茶」。
そしてティースタンドを彩るのは、あじさいを思わせるココナッツタルトやジンとバタフライピーの愛玉子など、目を見張るほど鮮やかな品々。愛らしい「かたつむりのピスタチオマカロン」や「紫芋のタピオカまんじゅう」といった、遊び心あふれるスイーツにも胸が高鳴る。
ボタニカルな余韻に包まれる、シェフのアイデアが詰まったセイボリー
セイボリーにも、「露」のボタニカルな香りをまとわせた「エスカベッシュ」や「メロンのゼリー寄せ」など、ジンのドライな口当たりを活かした逸品が揃う。そのほかにも、初夏らしさと斬新さを兼ね備えた「ミルクの天ぷら メロン風味」や、満足感たっぷりの「黒毛和牛サーロインのチャイニーズバーガー」、トマトソースと味わう「海鮮チヂミボール」まで個性豊かなラインナップが用意されている。
アフタヌーンティーをアップグレードする締めの逸品
優雅なティータイムの締めくくりには、追加料金でオーダーできるチャイナシャドー自慢の本格メニューをぜひ。
ピリッとした刺激がクセになる「特製マーラータン」や、香ばしさが食欲をそそる「土鍋入り焼きあんかけチャーハン」各550円が、ハーフサイズで気軽に楽しめるのがうれしい。また、鮮やかなパープルカラーのオリジナルカクテル「紫陽花ブリーズ」1,650円もお見逃しなく。
品川上空から望む絶景とともに、鎌倉クラフトジン「露」の香りとあじさいの彩りに包まれる贅沢な初夏のひとときを。
アフタヌーンティーだけじゃない！きらめく「紫陽花パフェ」と厳選セイボリーのセットも
アフタヌーンティーだけでなく、季節を彩るデザートセット4,180円にも注目。
「紫陽花パフェ」は、バタフライピーのゼリーや台湾カステラであじさいを描いた、アートのように美しいチャイナシャドー特製パフェ。フレッシュなメロンやブドウのソルベ、杏仁豆腐ミックスベリーソースにブルーベリーホイップクリームを重ねた層は、甘酸っぱさとまろやかなコクがなめらかに溶け合う。ひと口ごとに広がる初夏の清涼感と上質な余韻を堪能しよう。
さらに、希少な黒耀生キャビアを添えた「鎌倉クラフトジン “露” のエスカベッシュ」など、厳選された3種のセイボリーとワンドリンク付き。甘みと塩味の絶妙なバランスを、自分へのご褒美や大切な方との語らいに添えてみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの華麗な天空ダイニング
品川駅直結のラグジュアリーホテル「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」の高層階に待つ、美しい天空ダイニング「チャイナシャドー」。地上110mから東京ベイ方面の大パノラマを楽しみながら、多彩な食感や味覚に魅了される上質なチャイニーズをいただける。
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル「チャイナシャドー」では、2026年5月7日（木）から7月7日（火）まで、初夏の光に透けるあじさいの美しさを閉じ込めた「紫陽花チャイニーズアフタヌーンティー」を開催。
今季の注目は、鎌倉クラフトジン「露」との共演。朝露に濡れるあじさいをイメージしたスイーツやボタニカルな香りをまとったセイボリーなど、中華の技法を融合させた品々で、上質な初夏のティータイムを。
・ストリングスホテル東京インターコンチネンタル「チャイナシャドー」で、「紫陽花チャイニーズアフタヌーンティー」を開催。期間は2026年5月7日（木）から7月7日（火）まで
・鎌倉・浄智寺の井戸水で仕立てられたクラフトジン「露」とコラボ。ジンとバタフライピーの愛玉子など、香り高く鮮やかなスイーツが並ぶ
・セイボリーは「露」の香りや口当たりを活かした「エスカベッシュ」や「メロンのゼリー寄せ」など
・「特製マーラータン」や「土鍋入り焼きあんかけチャーハン」など追加料金でオーダーできる本格メニューも
・アートのように美しい「紫陽花パフェ」と厳選セイボリーのセットメニューも用意
ジン香る愛玉子や美しいタルトなど、あじさいカラーが映えるスイーツ
今回コラボレーションするのは、浄智寺の井戸水で仕立てられた鎌倉クラフトジン「露」。柑橘のアロマとスパイスが心地よく残り、スイーツに高貴な香りを添えてくれる。
アフタヌーンティーの始まりは、料理長・安藤氏が季節ごとの身体にやさしい食材を選りすぐって仕立てた、チャイナシャドーオリジナルの中国茶「ロンフォン八宝茶」。
そしてティースタンドを彩るのは、あじさいを思わせるココナッツタルトやジンとバタフライピーの愛玉子など、目を見張るほど鮮やかな品々。愛らしい「かたつむりのピスタチオマカロン」や「紫芋のタピオカまんじゅう」といった、遊び心あふれるスイーツにも胸が高鳴る。
ボタニカルな余韻に包まれる、シェフのアイデアが詰まったセイボリー
セイボリーにも、「露」のボタニカルな香りをまとわせた「エスカベッシュ」や「メロンのゼリー寄せ」など、ジンのドライな口当たりを活かした逸品が揃う。そのほかにも、初夏らしさと斬新さを兼ね備えた「ミルクの天ぷら メロン風味」や、満足感たっぷりの「黒毛和牛サーロインのチャイニーズバーガー」、トマトソースと味わう「海鮮チヂミボール」まで個性豊かなラインナップが用意されている。
アフタヌーンティーをアップグレードする締めの逸品
優雅なティータイムの締めくくりには、追加料金でオーダーできるチャイナシャドー自慢の本格メニューをぜひ。
ピリッとした刺激がクセになる「特製マーラータン」や、香ばしさが食欲をそそる「土鍋入り焼きあんかけチャーハン」各550円が、ハーフサイズで気軽に楽しめるのがうれしい。また、鮮やかなパープルカラーのオリジナルカクテル「紫陽花ブリーズ」1,650円もお見逃しなく。
品川上空から望む絶景とともに、鎌倉クラフトジン「露」の香りとあじさいの彩りに包まれる贅沢な初夏のひとときを。
アフタヌーンティーだけじゃない！きらめく「紫陽花パフェ」と厳選セイボリーのセットも
アフタヌーンティーだけでなく、季節を彩るデザートセット4,180円にも注目。
「紫陽花パフェ」は、バタフライピーのゼリーや台湾カステラであじさいを描いた、アートのように美しいチャイナシャドー特製パフェ。フレッシュなメロンやブドウのソルベ、杏仁豆腐ミックスベリーソースにブルーベリーホイップクリームを重ねた層は、甘酸っぱさとまろやかなコクがなめらかに溶け合う。ひと口ごとに広がる初夏の清涼感と上質な余韻を堪能しよう。
さらに、希少な黒耀生キャビアを添えた「鎌倉クラフトジン “露” のエスカベッシュ」など、厳選された3種のセイボリーとワンドリンク付き。甘みと塩味の絶妙なバランスを、自分へのご褒美や大切な方との語らいに添えてみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの華麗な天空ダイニング
品川駅直結のラグジュアリーホテル「ストリングスホテル東京インターコンチネンタル」の高層階に待つ、美しい天空ダイニング「チャイナシャドー」。地上110mから東京ベイ方面の大パノラマを楽しみながら、多彩な食感や味覚に魅了される上質なチャイニーズをいただける。