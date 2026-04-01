日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌！Official髭男dismが新曲「スターダスト」を配信。4月22日には両A面シングルの発売も

写真：4月22日にリリースされる、両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」ジャケット写真ほか

Official髭男dismが新曲「スターダスト」を配信リリースした。本作は、TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌を務め、藤原聡（Vo、Pf）がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした一曲である。

■新曲2曲を収録した両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」を発売

TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌の「スターダスト」は、作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトをあて、Official髭男dism4人の演奏が楽曲の核となるスケールの大きな重厚なロックバラードに仕上がっている。

ヒゲダンは、今回配信リリースされた「スターダスト」に加え、綾瀬はるか主演の映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌である「エルダーフラワー」の新曲2曲を収録した両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」を4月22日にCDリリースする。

■堤真一×山田裕貴×有村架純が豪華共演！新日曜劇場『ＧＩＦＴ』とは？

◎あらすじ

宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持ついっぽうで、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも…。

雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。

別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から「チームが問題山積み」と聞いたためだ。

“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み…。

心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！

◎番組情報

TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』

毎週日曜21:00～21:54

[出演者／前が役名、後ろが俳優名]

伍鉄 文人：堤 真一

宮下 涼：山田裕貴

霧山 人香：有村架純

朝谷 圭二郎：本田響矢

立川 夏彦：細田善彦

谷口 聡一：細田佳央太

君島キャサリン秋子：円井わん

坂東 拓也：越山敬達

中山 好太郎：八村倫太郎

竹松 健治：やす（ずん）

李 武臣：水間ロン

嬉里 弥生：冨手麻妙

久保田 一信：ノボせもんなべ

西陣 誠子：真飛 聖

宗像 桜：宮崎 優（※「崎」は「たつさき」が正式表記）

宮下 君代：麻生祐未

宮下 達也：菅原大吉

日野 雅美：吉瀬美智子

坂本 昊：玉森裕太

国見 明保：安田 顕

坂本 広江：山口智子

[スタッフ]

製作著作：TBS

脚本：金沢知樹

主題歌：「スターダスト」Official髭男dism(IRORI Records / PONY CANYON)

企画／原案／演出：平野俊一

演出：加藤尚樹 伊藤弘晃

プロデューサー：宮崎真佐子（※「崎」は「たつさき」が正式表記） 内川祐紀

協力プロデューサー：中澤美波

監修・協力：一般社団法人日本車いすラグビー連盟

■新ツアー開催中！さらに今夏アジアツアーも

そして、4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催中。そして、8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』の開催が決定。

2025年春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する次なる国内外のツアーにぜひ期待してほしい。

◎ツアー情報：『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』

04/04（土）宮城・仙台サンプラザホール

04/05（日）宮城・仙台サンプラザホール

04/17（金）福岡・福岡サンパレス

04/18（土）福岡・福岡サンパレス

04/25（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

04/27（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

05/03（日）新潟・新潟県民会館 大ホール

05/04（月）新潟・新潟県民会館 大ホール

05/10（日）大分・iichikoグランシアタ

05/12（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

05/21（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

05/23（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

05/30（土）広島・広島文化学園HBGホール

05/31（日）広島・広島文化学園HBGホール

06/11（木）北海道・帯広市民文化ホール

06/13（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

06/20（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

06/21（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

07/03（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

07/04（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

07/11（土）東京・SGC HALL ARIAKE

07/12（日）東京・SGC HALL ARIAKE

07/18（土）大阪・大阪城ホール

07/19（日）大阪・大阪城ホール

07/25（土）神奈川・Kアリーナ横浜

07/26（日）神奈川・Kアリーナ横浜

◎ツアー情報：『OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026』

08/08（土）ソウル・KSPO DOME

08/09（日）ソウル・KSPO DOME

08/21（金）シンガポール・The Star Theatre

08/29（土）台北・Taipei Arena

08/30（日）台北・Taipei Arena

09/06（日）バンコク・UOB LIVE

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」