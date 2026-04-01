日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌！Official髭男dismが新曲「スターダスト」を配信。4月22日には両A面シングルの発売も
写真：4月22日にリリースされる、両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」ジャケット写真ほか
Official髭男dismが新曲「スターダスト」を配信リリースした。本作は、TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌を務め、藤原聡（Vo、Pf）がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした一曲である。
■新曲2曲を収録した両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」を発売
TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌の「スターダスト」は、作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトをあて、Official髭男dism4人の演奏が楽曲の核となるスケールの大きな重厚なロックバラードに仕上がっている。
ヒゲダンは、今回配信リリースされた「スターダスト」に加え、綾瀬はるか主演の映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌である「エルダーフラワー」の新曲2曲を収録した両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」を4月22日にCDリリースする。
■堤真一×山田裕貴×有村架純が豪華共演！新日曜劇場『ＧＩＦＴ』とは？
◎あらすじ
宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持ついっぽうで、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも…。
雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。
別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から「チームが問題山積み」と聞いたためだ。
“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み…。
心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！
◎番組情報
TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』
毎週日曜21:00～21:54
[出演者／前が役名、後ろが俳優名]
伍鉄 文人：堤 真一
宮下 涼：山田裕貴
霧山 人香：有村架純
朝谷 圭二郎：本田響矢
立川 夏彦：細田善彦
谷口 聡一：細田佳央太
君島キャサリン秋子：円井わん
坂東 拓也：越山敬達
中山 好太郎：八村倫太郎
竹松 健治：やす（ずん）
李 武臣：水間ロン
嬉里 弥生：冨手麻妙
久保田 一信：ノボせもんなべ
西陣 誠子：真飛 聖
宗像 桜：宮崎 優（※「崎」は「たつさき」が正式表記）
宮下 君代：麻生祐未
宮下 達也：菅原大吉
日野 雅美：吉瀬美智子
坂本 昊：玉森裕太
国見 明保：安田 顕
坂本 広江：山口智子
[スタッフ]
製作著作：TBS
脚本：金沢知樹
主題歌：「スターダスト」Official髭男dism(IRORI Records / PONY CANYON)
企画／原案／演出：平野俊一
演出：加藤尚樹 伊藤弘晃
プロデューサー：宮崎真佐子（※「崎」は「たつさき」が正式表記） 内川祐紀
協力プロデューサー：中澤美波
監修・協力：一般社団法人日本車いすラグビー連盟
■新ツアー開催中！さらに今夏アジアツアーも
そして、4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催中。そして、8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』の開催が決定。
2025年春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する次なる国内外のツアーにぜひ期待してほしい。
◎ツアー情報：『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』
04/04（土）宮城・仙台サンプラザホール
04/05（日）宮城・仙台サンプラザホール
04/17（金）福岡・福岡サンパレス
04/18（土）福岡・福岡サンパレス
04/25（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
04/27（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
05/03（日）新潟・新潟県民会館 大ホール
05/04（月）新潟・新潟県民会館 大ホール
05/10（日）大分・iichikoグランシアタ
05/12（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール
05/21（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
05/23（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
05/30（土）広島・広島文化学園HBGホール
05/31（日）広島・広島文化学園HBGホール
06/11（木）北海道・帯広市民文化ホール
06/13（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール
06/20（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
06/21（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
07/03（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
07/04（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
07/11（土）東京・SGC HALL ARIAKE
07/12（日）東京・SGC HALL ARIAKE
07/18（土）大阪・大阪城ホール
07/19（日）大阪・大阪城ホール
07/25（土）神奈川・Kアリーナ横浜
07/26（日）神奈川・Kアリーナ横浜
◎ツアー情報：『OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026』
08/08（土）ソウル・KSPO DOME
08/09（日）ソウル・KSPO DOME
08/21（金）シンガポール・The Star Theatre
08/29（土）台北・Taipei Arena
08/30（日）台北・Taipei Arena
09/06（日）バンコク・UOB LIVE
■リリース情報
2026.04.22 ON SALE
SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」