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自動車解説者でジャーナリストのGocarが、YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」にて「【まさかの4.4万km】日産シーマを緊急試乗！今では作れないV8高級車だった」と題した動画を公開した。動画では、三重日産自動車に入庫した走行距離わずか4.4万kmという希少な4代目「日産シーマ（2001年式 450XV）」を徹底レビューし、当時の日産が誇る最高級車の独自の魅力を解説している。



Gocarはまず、エクステリアの最大の特徴である「マルチプロジェクターキセノンヘッドランプ」に注目。「セルシオとは違うんだぞという個性を発揮している」と語り、当時のライバル車とは一線を画すアグレッシブなデザインを高く評価した。



インテリアについては、当時流行した「カフェラテ」カラーのモケットシートを紹介。日本車特有のふんわりとした柔らかな座り心地や、約90度開く後席ドアによる乗降性の高さを実演し、至れり尽くせりの空間を分かりやすく伝えている。さらに、木目調ではなく「本物の木目」を使用したセンターコンソールや、情報を集約した大型センターディスプレイなど、細部に宿るコストのかけ方にも言及した。



試乗パートでは、最高出力280PS、最大トルク46.0kgmを発揮する4.5リッターV8直噴ガソリンエンジン（VK45DD）の走りを体感。坂道でもわずか1200回転程度でスムーズに登っていく圧倒的な余裕に触れ、「V8の雑味のないフィーリングが、良き時代のエンジンという感じで乗ることができる」と絶賛した。乗り味についても「柔らかさの中に芯がある」と表現し、優雅なクルージング性能を伝えている。



総評としてGocarは、後継モデルがフーガベースの派生車となった経緯に触れつつ、専用モデルとして開発された本モデルについて「日産の最高級車を1から開発したというスタンスが違った」と熱弁。効率重視の現代の車作りでは実現が難しい、当時の日産の本気と情熱が詰まった「良き時代の高級車」であることを強調して動画を締めくくった。