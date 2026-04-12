富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日

国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日が12日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。2位で出た吉田鈴（大東建託）は、1バーディー、2ボギーの73で回って通算6アンダーとし、5位で終えた。悲願のツアー初優勝はつかめなかったが、自身にとって初のトップ5入りと今季3度目のベストルーキー賞を前向きにとらえた。そして、スタート前にアドバイスのメッセージをくれたツアー4勝を誇る姉の吉田優利（エプソン）への感謝を口にした。

ホールアウトした吉田は、下を向かずに取材対応した。

「ショットが良くて、パットがもう少しみたいな。本当にそんな1週間でした」

首位に1打差からのスタート。「緊張感はかなりありましたか」の問いには、正直に「ありましたね。普段のラウンドと違って、優勝も意識しながらだったので。ただ、そんな中でも普段のプレーに近づけはしました」と返した。

1番パー5では、グリーン手前ラフからの第3打が強く入って反対側の斜面へ。そこからのアプローチを寄せてパーセーブはしたものの、チャンスホールでバーディーを奪えず、波には乗れない状態が続いた。

それでも、心を静められたのは米女子ツアーを主戦場とする姉からのアドバイスがあったからだ。

「今朝、メッセージが届きました。『前半はガソリンあっためる感じで、後半はガッと行こうね』みたいに言ってくれたんです。その辺のことは本当に姉がよく知っていると思うので、言葉をもらえて良かったです」

姉の言葉通り、12番パー5では第3打をピン1メートルにつけて首位に迫るバーディーを奪った。だが、14番パー4をボギーにして、「ガッ」とはいけなかった。それでも、ポジティブな言葉を並べた。

「ゆっくり振って球を遅らせるようなアプローチの練習はしているんですけど、やっぱり試合になるとちょっと強く入っちゃう部分もありました。でも、私はトップ5に入ったことがない状態だったので、『渋野（日向子）さんみたいに、いきなり優勝する人はいないかな』と思っていたので自分に期待しすぎず、『トップ5以上』とは思っていました。一個一個の目標をクリアできたことは、すごく良かった点かなと思います」

そして、今大会で今季3度目となる「ベストルーキー賞」（2024年、25年プロテスト合格者が対象）を獲得。取材陣から「賞金100万円ですもんね」と振られると、「はい。うれしいですね」と声を弾ませた。

アマチュア時代からエリート街道を歩んだ姉とは違い、プロテストも4度目の挑戦で合格した。だが、昨季はメルセデス・ランキング51位で準シード。今季は6試合を終えて同23位につけている。そして、今大会で手にした自己最高位5位を自信に、次戦からは「それ以上」を目指していく。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）