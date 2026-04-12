【ホテルニューグランド】“横浜市の花”バラを愛でる！期間限定の「薔薇のアフタヌーンティー」を5月1日〜開催
バラが咲き誇る庭園を眺めながら、癒やしのひとときを
例年5月中旬から見ごろを迎える横浜の「山下公園」のバラ。「ホテルニューグランド」では開花シーズンに合わせて、5・6月限定で「薔薇のアフタヌーンティー」を提供します。隣接するヨーロッパ調の庭園を眺めながら、美しいバラを愛でるように楽しむアフタヌーンティーをゆっくりと堪能できます。
3層の華やかな味わいを重ねたミニパフェ仕立てのヴェリーヌや、真っ赤なグラサージュが目を引くバラ香るムース、ヘーゼルナッツやキャラメリゼしたアプリコットを美しく巻いたロールなど、多彩なバラ科の素材を使用した彩り豊かなスイーツが勢揃い！
セイボリーは、日向夏のクリームチーズとラタトゥイユをブーケのようにアレンジした存在感ある一品や、ボローニャソーセージとポワロー葱を使用したフレンチトースト風のキッシュなどを用意。
スコーンはアールグレイと桃、プレーンの2種類を、たっぷりのクロテッドクリームや桃のジャムをつけていただきましょう。
AFTERNOON TEA MENU
■上段（スイーツ）
・薔薇とブラッドピーチ ココナッツのヴェリーヌ
・薔薇香るフランボワーズのムース
・ピスタチオとブラックベリーマカロン
・洋梨とアールグレイのボンボンショコラ
■中段（スイーツ）
・ヘーゼルナッツとキャラメルアプリコットロール
・アーモンドのディアマン風クッキー
・ショコラストロベリーカヌレ
■下段（セイボリー）
・日向夏の薔薇 彩り野菜のコルネ
・パンペルデュ・サレ フランボワーズ風味のキッシュ
・紫キャベツと梅のマリネ
■スコーン
・アールグレイと桃のスコーン
・プレーンスコーン （桃ジャム・クロテッドクリーム）
■17時以降の利用特典
季節限定の「バラのカクテル」または、「ノンアルコールカクテル」を1杯サービス。
■ホテルニューグランド「薔薇のアフタヌーンティー」
住所：神奈川県横浜市中区山下町10
場所：ロビーラウンジ「ラ・テラス」（ホテルニューグランド本館1F）
予約・問合せTEL：045-681-1841（代表）
期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）
時間：12〜20時（19時30分LO）
※土・日曜、祝日、5月1日（金）、7日（木）、8日（金）は3時間制
料金：7590円（サービス料込）
※アフタヌーンティーにはバラ科の食材を多く使用しています。
※アフタヌーンティーの写真は2名分のイメージです。
※食材の入荷状況により、内容が変更になる場合があります。
Text：森本有紀
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