ロビーラウンジ「ラ・テラス」

例年5月中旬から見ごろを迎える横浜の「山下公園」のバラ。「ホテルニューグランド」では開花シーズンに合わせて、5・6月限定で「薔薇のアフタヌーンティー」を提供します。隣接するヨーロッパ調の庭園を眺めながら、美しいバラを愛でるように楽しむアフタヌーンティーをゆっくりと堪能できます。

「薔薇のアフタヌーンティー」

3層の華やかな味わいを重ねたミニパフェ仕立てのヴェリーヌや、真っ赤なグラサージュが目を引くバラ香るムース、ヘーゼルナッツやキャラメリゼしたアプリコットを美しく巻いたロールなど、多彩なバラ科の素材を使用した彩り豊かなスイーツが勢揃い！

セイボリーは、日向夏のクリームチーズとラタトゥイユをブーケのようにアレンジした存在感ある一品や、ボローニャソーセージとポワロー葱を使用したフレンチトースト風のキッシュなどを用意。

スコーンはアールグレイと桃、プレーンの2種類を、たっぷりのクロテッドクリームや桃のジャムをつけていただきましょう。



AFTERNOON TEA MENU

■上段（スイーツ）

・薔薇とブラッドピーチ ココナッツのヴェリーヌ

・薔薇香るフランボワーズのムース

・ピスタチオとブラックベリーマカロン

・洋梨とアールグレイのボンボンショコラ

■中段（スイーツ）

・ヘーゼルナッツとキャラメルアプリコットロール

・アーモンドのディアマン風クッキー

・ショコラストロベリーカヌレ

■下段（セイボリー）

・日向夏の薔薇 彩り野菜のコルネ

・パンペルデュ・サレ フランボワーズ風味のキッシュ

・紫キャベツと梅のマリネ

■スコーン

・アールグレイと桃のスコーン

・プレーンスコーン （桃ジャム・クロテッドクリーム）

■17時以降の利用特典

季節限定の「バラのカクテル」または、「ノンアルコールカクテル」を1杯サービス。



■ホテルニューグランド「薔薇のアフタヌーンティー」

住所：神奈川県横浜市中区山下町10

場所：ロビーラウンジ「ラ・テラス」（ホテルニューグランド本館1F）

予約・問合せTEL：045-681-1841（代表）

期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）

時間：12〜20時（19時30分LO）

※土・日曜、祝日、5月1日（金）、7日（木）、8日（金）は3時間制

料金：7590円（サービス料込）

※アフタヌーンティーにはバラ科の食材を多く使用しています。

※アフタヌーンティーの写真は2名分のイメージです。

※食材の入荷状況により、内容が変更になる場合があります。



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Text：森本有紀



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