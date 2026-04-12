インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「元気が出る食べ物」ランキングを投票で募っています。2026年4月10日時点で集まった994票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】4位は「日本の素晴らしさを感じることができる」食べもの？ TOP10を見る！

3位は「チョコレート」でした。回答者からは「仕事中などの疲れた際に、チョコレートを口に入れると生き返ったように気力と活力が湧いてくるのが不思議」「家事や育児で疲れた際に、ついつい手が伸びてしまいます。牛乳をたっぷり入れたコーヒーとチョコレートでリフレッシュして『さて、次の家事も頑張ろう！』と毎日乗り切っています」といった声が寄せられていました。

2位には「カレーライス」がランクイン。「いつ食べてもおいしいので、テンションが上がります」「カレーは普段からよく食べるけれど、食べる時は毎回ウキウキして、元気が出ます」などのコメントが見られました。

そして、1位は「焼き肉」でした。「焼き肉は口いっぱいに頬張って食べたくなる。おいしいし、お肉を食べると元気になる気がする」「頻繁に食べるものでもないし、やっぱり元気がない時はお肉を食べたいと思う」などの回答が集まっていました。