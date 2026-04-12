Samsungは最新フラグシップ機「Galaxy S26」シリーズにより高度な「Galaxy AI」を導入しました。当初、最新のAI機能は旧機種には十分に移植されないとの噂があり、ユーザーの間には不安が広がっていました。

↑Galaxy S25シリーズにも最新のAI機能がやって来る！（画像提供／Samsung）

そんななか、Samsungはこれらの新たなAI機能をGalaxy S25シリーズにもソフトウェアアップデートを通じて提供する予定であることを公式に認めました。

その目玉といえるのが、One UI 8.5でGalaxy S26に導入された「AI通話スクリーニング」機能です。この機能は、知らない番号からの電話にAIが代わりに出て用件を確認し、その内容を要約して伝えてくれるものです。迷惑電話やフィッシングの疑いがある電話を、ユーザーが出る前に振り分けるため、心理的な負担を大きく軽減します。

ほかにも「さまざまなAI機能や、利便性を向上させる機能が適用される」とのこと。これらのアップデートは、安定版One UI 8.5のリリースとともに提供される見込みですが、具体的な配信時期についてはまだ発表されていません。

Galaxy S26シリーズでより高度になったGalaxy AIには以下の機能が含まれます。これらすべてがGalaxy S25シリーズで利用可能になるとは限りませんが、今後の続報が待たれるところです。

Agentic AI: 自律的にタスクを理解し、最適なアプリの操作を代行します AI ISP: AIがノイズを極限まで抑え、夜景やズームを鮮明に記録します Creative Studio: 生成AIで写真に新たな要素を加え、作品を自在に編集します AI音声消しゴム: 動画から雑音のみを特定し、人の声だけをクリアに残します ナウブリーフ（Now Brief）: 朝のニュースや予定、天気をAIが音声で要約し届けます フォトアシスト（Photo Assist）: 被写体の移動や削除、背景補完をAIが魔法のように行います 進化したBixby: 文脈を深く理解し、より自然な対話でスマホの操作を行います 通知ハイライト: 重要な通知をAIが判別し、優先表示と要約を行います ナウナッジ（Now Nudge）: 画面の内容を察知し、次に必要な操作を先回りして提案します

Source: Sammobile

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