タレント関根勤（72）が11日までに自身のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。ゲストのお笑いコンビ、鬼越トマホークとともに“病院に行ったことがない芸人”を実名暴露した。

今回の動画では、関根と鬼越がさまざまな芸能人についてのエピソードトークなどで盛り上がった。その流れで明石家さんま（70）の話題に。鬼越の良ちゃんがさんまについて「“少食”っていうのが衝撃ですよね。あんなにしゃべるのに。（車の）プリウスなんじゃないか、っていうくらい“燃費”がいいですよね。全く食べないですもんね」と切り出すと、関根も大きくうなづき「そうそう、燃費すごいよ」と同意した。

そして関根は「でね、（さんまは）“野生児”なのよ。焼肉食べたい時は“俺、今日肉を食いたい”って肉を食うんだって。“今日は野菜や”って時は野菜を食べる。だから“からだ”で生きてる。その時食べたいものを食べる。普通バランス考えたりするじゃない？」と続けた。

さらに関根は“さんま伝説”についてトークを続行し「（さんまは）だってインフルエンザになったことないんだよね。病院行ったこともないって」と明かした。同じく海外に行っても体調を崩さず、これまで風邪をひいたことがないことで知られる女優浅田美代子の名前も3人の口から飛び出し、関根は「（さんまと浅田の2人が）くっつきそうだったのよ」とこぼした。

鬼越の金ちゃんは「最強の遺伝子が、ベイビーが誕生していた可能性もありましたね」と話していた。