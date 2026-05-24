声優の花澤香菜が、２４日放送の「週刊さんまとマツコ」（ＴＢＳ系）に出演。明石家さんまに離婚をイジられた。花澤は子役出身。その当時、さんまとバラエティー番組「やっぱりさんま大先生」で共演していた。これを振り返って、さんまは「あっぱれで鍛えた」と笑顔。「（その後）全く違う世界で大成功したっていう」と誇らしげだ。花澤は声優業の他にも、バラエティー番組に出演するなど幅広く活躍中。マツコが「その