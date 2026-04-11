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僕の作業環境にはもう欠かせません。

デスクが整っていれば作業性も上がるし、モチベアップにもつながっていきますよね。でも、意外とモノが多いのがデスクという場所でして…。

そんなキレイに整理できませんよね、わかる！

そこでオススメしたいのが、大判のデスクマットの導入です。たとえば…

サンワダイレクト デスクマット フェルト 90×40cm 1,980円 Amazonで見る PR PR

僕が買い増すなら、間違いなくコレを選びます。サンワダイレクトの90x40cmモデル、お値段も安くて狙い目です。

作業エリアを区切れて、小物の定位置化が捗る

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効果はこの画像で一目瞭然。置いてあるモノは変わってないのに、このすっきり感！

マットというレイヤーで区切ることで、「作業場所」や「定位置」が決まり、視覚的なノイズが減るんです。

モノが多い人ほど、マットは導入したほうがいいですね。というか、ガジェット周りを常にデスクに置きたい人にはほぼ必須なツールかと思っています。

デスク保護、静音化、ズレ防止と実用度も高い

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機能性も高いですよ！

表面は柔らかなフェルト素材、裏面はラバーでしっかりと滑り止め。おかげで、マウスやキーボードの操作音も軽減できますし、キーボードはズレにくく、底打ち音も柔らかに。さらに、アツアツのコーヒーカップもそのまま置けると、いいことづくめ。

ルックスと機能性を両立できるアイテムなので、まだ未導入な方はぜひデスクマットを。

敷くだけでデスク見違えますから。

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