女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。

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プロダーツプレーヤーとしても活躍するまよんぬは、第2回大会に続くエントリー。マインドスポーツとしての認知が広がり、海外大会の高額な賞金が話題となるポーカーだが、彼女はあくまで「レク（レクリエーション）」のスタンスでプレーしているという。

「もっと気楽にポーカーを楽しもうよ！」ダーツとの二刀流だからこそ気づいた、ポーカーの“本当の魅力”とは。本人が意気込みと共に語ってくれた。

──2度目の大会オファーがきた感想は

まよんぬ：当然、私は呼ばれるだろうと。まあそれは冗談なんですけど（笑）。ダーツ業界でも、既存メンバーと新メンバーによる「入れ替え戦」を行う大会があるので、今回のAQOP第3回大会もそんな感じなのかなと。ここで勝てなかったらクビかもしれない。それくらいの覚悟で挑んでいきたい。

──この1年間で成長したところ

まよんぬ：去年はあまりポーカーのトーナメントには出ていなくて。毎月海外に行ってキャッシュゲームやカジノに行ったりすることの方が多かったんです。それでも、国内のレディース大会で優勝することができて。女子の大会で優勝したのが約5年ぶりで、それは良かった。他にも他媒体で女子同士で戦うポーカー番組に出演したのですが、ここまで大変なのかと（笑）。その点、AQOPは顔見知りも多く、ギスギスしていないのでいいですよね。

──あくまで本業はダーツ

まよんぬ：そうですね、ありがたいことに様々なダーツ仕事のオファーをいただくので、お休みの口実として海外にポーカーしに行ったりすることもあります（笑）。それでも、ダーツで培った勝負勘がポーカーに生きていると思っていて、集中力を維持することや、調子が悪い時でも勝負どころを見極める力というのは、ポーカーのトーナメントでの戦い方に少し近いのかなと思っています。

私、ポーカーはあくまで「レク（レクリエーション）」って言ってるんですけど、ポーカー業界には、常にカジノにいて、初心者に壁のように立ちはだかる「レグ（レギュラー）」というタイプの人もいるんです。ポーカーテーブルって、上手い人もいれば、500ドルを握りしめてテーブルに来ました、みたいな切羽詰まってるギャンブラーみたいな人もいれば、「夫に連れられてきました」みたいな趣味の人もいて。

いろんな人がいる中で、「誰かから（チップを）奪い合おう」というスタンスよりは、「一緒にこのテーブルで過ごすなら楽しくやろうね」って言うほうが絶対雰囲気いいじゃないですか。これなら負けちゃったとしてもしょうがないかって思えるというか。

事実としては、他人からどう搾取するかというゲームではあると思うんですが、根底に“楽しむ”ということを忘れずにポーカーしたいなと思ってます。なので、「このプレーは正しくない！」と言われたとしても、「だって勝てそうだと思ったから」でいいんです。もっと気楽にポーカー楽しもうよ！とみんなに伝えたいです。

今の目標は、人生を“レクリエーショナルプレーヤー”で送ることなんです。どう賢く生きるかではなく、自分が楽しいと思えているならそれで良くない？って感じ。世界各地でポーカーを通じて交流できたことも大きいです。最高峰で活躍する方々も素晴らしいと思いますし、でもポーカーの楽しさってそれだけじゃないですよね。

──今大会への意気込み

まよんぬ：ポーカーってどうしてもギャンブル的な印象や、ダークなイメージを持たれがちだと思うので、それを払拭したい。海外だとレジャーとして“楽しむため”に参加している人もたくさんいるんです。AQOPでも、様々な女の子が楽しく、時に真剣にポーカーをしているのを見てもらうことで、「なんだか楽しそう」と思ってもらえたら一番嬉しい。その上で、ダーツのことも知ってほしい。

「ダーツをしているまよんぬっていう子が、楽しそうにポーカーしてるな」って見てもらって、ポーカーやダーツのことを趣味の1つとして興味を持ってもらえたらなと思っています。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）