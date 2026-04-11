「女子ゴルフ・富士フイルム・スタジオアリス女子オープン、第１日」（１０日、石坂ＧＣ）

今季日本ツアー初戦の渋野日向子（２７）＝サントリー＝は１バーディー、２ボギーの７３で、首位と８打差の５７位と出遅れた。ツアー２勝目を目指す稲垣那奈子（２５）＝三菱電機＝が７バーディー、ボギーなしで、大会コース記録に並ぶ６５をマークし、単独首位発進。昨年覇者の安田祐香は６８で５位につけた。

空模様と同じように、渋野の表情も曇った。１オーバーで５７位発進に「前半はショットが乗らなかったので、すごく難しかった。後半はマシになってきたけど、パッティングが入らないみたいな。難しいラウンドだった」。冷静に分析しつつも、悔しさがにじんだ。

前半は３番（パー４）でバンカーからの３打目が寄らずボギー。６番（パー５）はティーショットが乱れ、左の木に当たるなど不調だった。バーディーなし、２ボギーでの折り返し。「なかなか修正できなかった」と歯がゆい展開だった。

後半、ショットは復調したものの、パットが決まらない場面も。しかし、１６番（パー３）でグリーン脇からの６メートルのパットを沈め、待望のバーディーを奪った。歓声を浴び、ホッとした表情を浮かべ「入って良かった」と振り返った。

米ツアーでは今季３戦で２度予選落ちし、５０位が最高。２７８１人のギャラリーには「いいところを見せられなくて申し訳ない」と頭を下げた。巻き返しの２日目へ「なるべく早く、いいところを見せられるように。これから時間はあるので、修正して臨みたい」と前を向いた。