スバル「BEVシリーズ」第4弾モデルがスゴい！

スバルの米国法人は2026年4月1日（現地時間）、新型フル電動SUV「GETAWAY（ゲッタウェイ）」を世界初公開しました。

新型ゲッタウェイは、「ソルテラ」「トレイルシーカー」「アンチャーテッド」に続くスバルのBEV（バッテリーEV：電気自動車）シリーズ第4弾として登場しました。

【画像】超カッコいい！ これがスバル“3列・7人乗り”SUV「新型ゲッタウェイ」です！ 画像で見る（30枚以上）

スバルとトヨタが共同開発したモデルで、スバルの市販車史上最強のスペックを誇ります。

車名の「ゲッタウェイ（GETAWAY）」は英語の「get away」に由来し、「気分転換に出かけること」の意味です。家族や友人とともに冒険へ繰り出し、豊かな時間を過ごしてほしいという想いが込められています。

外観デザインは、スバルのBEVシリーズに共通するクリーンでシームレスなスタイルを継承。フロントマスクには上下6灯のLEDに加え、光る「六連星」エンブレムを採用し、先進的な表情を演出しました。

空力性能を高めるフラッシュドアハンドルや、実用的なラダー型ルーフレールもSUVらしい機能美を引き立てています。

ルーフ上への積載も考慮した設計となっており、アウトドアユースにも対応できる作りです。

インテリアは水平基調のインパネに14インチの大型タッチスクリーンを配した、モダンで直感的な空間に仕上げられています。

操作性と視認性を高めた大画面インフォテイメントシステムは、日常使いでも扱いやすい設計です。

パッケージングにおける最大の特徴は、スバルのBEVとして初めて採用された3列シートです。

最大7人の乗車が可能（左右独立タイプのキャプテンシート仕様・6人乗りもあり）で、全列で大人がゆったりと過ごせる広さを確保しています。

電動格納式の3列目シートを倒せば、同クラスのライバルを上回る広大なラゲッジスペースが出現し、多人数での長距離移動も快適にサポートしてくれるでしょう。

走行性能も圧巻です。

前後アクスルに高出力モーターを搭載し、システム最高出力は420馬力を発揮。0-60mph（0-約100km／h）加速は5秒未満という驚異的な瞬発力を実現。BEVならではのレスポンスよくトルクを発生させる特性を活かし、リニアで伸びのある加速感が味わえます。

オフロード性能も充実しており、スバル伝統の「シンメトリカルAWD」に加え、進化した「X-MODE」を搭載し、本格四輪駆動車のスズキ「ジムニー」（205mm）を超える210mmの最低地上高とすることで、街乗りから過酷なオフロードまであらゆるシーンに対応します。

サスペンションや電動パワーステアリングのセッティング、AWD制御にもスバルが長年培ってきた技術が盛り込まれており、意のままに操れる走りを実現しているとのことです。

バッテリー容量は77kWhと95.8kWhの2種類が用意されており、多様な用途やライフスタイルに対応しています。

大容量の95.8kWhモデルでは、一充電あたりの航続可能距離（開発試算値）が約300マイル（約480km）以上を確保しており、スバルのBEVラインナップ中で最大となっています。

充電面では「プレコンディショニング」機能を搭載しており、低温下でもバッテリーを最適な温度に保つことで充電時間の短縮を実現。充電残量10％から80％までの急速充電時間は約30分です。充電規格は北米で普及するNACS規格を標準採用しています。

安全面では、スバルの最新「アイサイト」による高度な運転支援システムも備えており、利便性と安全性を次世代水準へと引き上げました。

新型ゲッタウェイは2026年後半より全米の販売店に順次導入される予定です。

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スバルは今後も、BEVやハイブリッド車、内燃機関車を問わず、変化の激しい市場環境に柔軟かつ迅速に対応できるラインナップの拡充を進めていくとしています。

多人数乗車と電動走行性能を高い次元で両立した新型ゲッタウェイは、ファミリー層を中心に幅広いユーザーから注目を集めるでしょう。

日本導入に関するスバルからの正式発表はまだありませんが、こちらの展開にも大いに期待したいところです。