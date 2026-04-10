ただ温めるだけ、焼くだけでは終わらない！毎日の食卓を変える「オーブンレンジ＆トースター」5選

レンジで温める、トースターで焼く。毎日のことだからこそ、その仕上がりの違いはじわじわ効いてきます。表面は熱いのに中はぬるい、焼き色はついたけれど食感が物足りない。そんな小さな不満をきちんと解消してくれるモデルが増えてきた今、オーブンレンジ＆トースター選びは想像以上に面白いんです。

しかも最近は、温め直しを得意とするモデルもあれば、焼きや調理まで幅広くこなせるタイプもあり、選び方はかなり自由。だからこそ、自分の暮らしにちょうどいい一台を見つけたいところです。そこで今回は、毎日の食卓をもっとラクに、もっとおいしくしてくれるオーブンレンジ＆トースター5選をご紹介！使い勝手も仕上がりも納得できる1台があれば、食事の満足度はぐっと上がります。

1.温め直しの満足感が変わる！ 毎日の出番が自然と増えるスチームオーブンレンジ

オーブンレンジの使用時にありがちな“温めムラ”の不満を抑え、料理への満足感を高めてくれるのが、象印の「EVERINO ES-LA30」（13万2000円）です。

ごはんやおかずを温め直しただけなのに、なんだかちゃんとおいしい！

日々の中で実感しやすい進化を支えているのが、底と奥の2方向からマイクロ波を制御する“ツインエンジン構造”。広い30L庫内でもムラを抑えた加熱を実現しており、何気ない食事の仕上がりまで、きちんと底上げしてくれます。

▲象印独自の金属角皿を使えば、上段・下段で最大4品を同時に温められる“2段温め”に対応。食材の温度が違っても、まとめて仕上げやすいのが便利です

レンジで食材の中まで素早く加熱し、その後は自動でグリルへ切り替えて表面に焼き色をつける“芯までレジグリ”も、このモデルを欲しくなる理由のひとつ。裏返す手間をかけずに、短時間でもしっかり満足感のある仕上がりが叶います。ほかにも、下ごしらえした冷凍食品をそのまま調理できる“凍ったままレジグリ”など多彩な機能を備えており、手軽さと仕上がりのよさ、その両方を欲張りたい人に響くこと間違いなしです。

▲お弁当や冷凍食品などの加熱時間を自動で短縮できる機能も搭載。時間がない日ほど、このひと工夫の便利さが効いてきます

温め直しの仕上がりにこだわる人には気になる存在。学校や会社帰りに買ってきたおかずやお弁当も、ひと手間かけたようなおいしさに近づけてくれるので、食事の満足感が変わってきそう

>>象印「EVERINO ES-LA30」

2.重さと表面温度を計って自動で最適調理！「おまかせ」で失敗知らず

料理のレパートリーを増やしたいけれど、火加減の調整が苦手。そんな悩みを解決するのが、日立「ヘルシーシェフ MRO-W1D」（8万2280円）です。

最大の特徴は、食品の重さと表面温度を計測する“Wスキャン”。分量に合わせて加熱時間と火加減を自動でコントロールするため、解凍ムラを防ぎ、野菜のシャキシャキ感も残したまま仕上げます。食材を並べてあとはクワトロ加熱におまかせの“熱風旨み焼き”は、肉・魚に加え、野菜料理も手軽に作れるので、健康に配慮したい世代にも最適な選択肢です。

▲本体とハンドルのやわらかな形と、艶消し仕上げで調理道具が持つあたたかみをプラス。キッチンに調和するシンプルなデザインも魅力のひとつです

また、本体に搭載されていないレシピをアプリで配信。配信レシピでレシピが増えるから、レパートリーが増えていくのも嬉しいポイントです。多彩な機能を備えながらも設置スペースを選ばないコンパクト設計で、現代のキッチン事情にもフィット。プロの加熱技術を自宅で手軽に再現したいなら、これ以上の選択肢はありません。

▲冷凍・冷蔵・常温、食材の温度がバラバラでも、クワトロ加熱におまかせ。旨みを閉じ込めて、こんがりジューシーに

料理が得意でなくても失敗しにくいのが◎。解凍ムラや加熱不足を気にしすぎず、肉や魚、野菜まで幅広く扱いやすいので、自炊のハードルを下げながら食事の幅も広げてくれます

>>日立「ヘルシーシェフ MRO-W1D」

3.水の力で「焼く」贅沢！食材の旨味と栄養を逃さない

水で焼くオーブン、シャープのヘルシオ「ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3C」（21万2300円）。一般的なオーブンとの違いは、最初から最後まで“過熱水蒸気”のみで調理する点です。水で焼くことで食材の酸化を抑え、ビタミンなどの栄養素を守りながら、素材本来の旨味を最大限に引き出します。温度の異なる食材を同時に調理できる“まかせて調理”を使えば、冷凍・冷蔵・常温が混ざっていてもボタンひとつで最適な状態に。料理の常識を覆す利便性を誇ります。

▲庫内クリーン機能が蒸気の力で汚れを浮かせるため、油汚れの掃除も簡単。常に清潔な状態をキープできるのはうれしいポイントです

高級感のあるメタル調のデザインは、キッチンの質感を一段引き上げてくれる存在感。お手入れも庫内の汚れを蒸気で浮かせる庫内クリーン機能におまかせで、常に清潔さをキープできます。日常の食事をワンランク上の健康的な“ご馳走”へと変えてくれるオーブンで、慌ただしい新生活を健やかに乗り切りましょう。

▲忙しい春の朝や疲れた夜も、AIに話しかけるだけ。気分や食材に合わせた賢いレシピ提案で、新生活の食卓を力強く応援してくれます

冷凍・冷蔵・常温が混ざっていても“まかせて調理”で進めやすいのが実用的。食材の状態を細かく揃えなくても使いやすいので、忙しい日でも段取りをシンプルにしてくれます

>>シャープ「ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3C」

4.トーストの概念が変わる！“匠”の火加減をボタンひとつで

朝食のトーストを至福のひと時に変えてくれる、パナソニック「オーブントースター ビストロ NT-D700」（2万7720円）。厚切りも冷凍もおまかせの遠近トリプルヒーターを搭載し、外はサクッと、中は熱々に保つ理想的な焼き上がりを実現します。

センサーが庫内温度や周辺温度を検知して7200通りの中から自動でプログラムを選択するため、誰でも失敗なく“黄金比”のトーストを楽しめるのが強み。惣菜パンの温め直しも、焼きたてのような食感が蘇るその実力には驚かされるはずです。

▲キッチンでの佇まいを美しく演出する、洗練されたフルドット液晶とモノトーンデザイン。操作感も非常に軽快です

マットブラックの洗練されたフォルムは、キッチンでの存在感も抜群。ダイヤルを回すだけのシンプルな操作感も、忙しい朝にはありがたいポイントです。毎日食べるパンだからこそ、最高の状態で味わいたい…そんなこだわりを持つ方を、きっと裏切らない仕上がりが叶います。

▲「遠近トリプルヒーター」が中まで熱々に。冷凍された厚切りトーストも、外はカリッと中はモチモチに焼き上げます

厚切りでも冷凍でも焼き加減を整えやすく、シンプル操作で使い勝手に優れます。トーストはもちろん惣菜パンの温め直しでも食感の差を実感しやすいので、パン派の人ほど満足度が高くなりそう

>>パナソニック「オーブントースター ビストロ NT-D700」

5.0.2秒で発熱！「魔法のランプ」がもたらす最高の焼き上がり

「待つ」ストレスをゼロにしてくれるのが、アラジン「グラファイトトースター（2枚焼き）」（2万2000円）です。特許技術“グラファイトヒータ”を搭載し、わずか0.2秒という驚異の速さで発熱。短時間かつ高温で一気に焼き上げることで、パン内部の水分を逃さず、外はカリッと中はモチモチの食感を生み出します。どこか懐かしいレトロなデザインは、インテリアとしての評価も高く、キッチンに置くだけで雰囲気をパッと明るくしてくれる点も魅力です。

▲懐かしさを感じるレトロなフォルムと、落ち着いたカラーリング。キッチンにあるだけで心が躍るデザインです

焼き網の形状にもこだわりがあり、裏面までムラなく焼き上げることができる設計。庫内も広く、一度に2枚のトーストを余裕を持って焼けるため、朝の忙しい時間にも重宝します。この圧倒的な立ち上がりの早さを一度体験すれば、もう他のトースターには戻れなくなるかもしれません。

▲一人暮らしや限られたキッチンのスペースにも置きやすい、よりコンパクトなグラファイトトースター（1枚焼き）（1万5180円）も見逃せない

朝はとにかくバタつくので、“すぐ焼ける”トースターはやはり魅力的。待ち時間が短いだけでも気持ちに余裕が生まれ、朝から生活リズムを作りやすくなるのがいいですね

>>アラジン「グラファイトトースター」

＜文／GoodsPress編集部＞

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