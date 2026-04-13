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モハP氏が、YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」にて、「【英国】イラン戦争受けてロンドン住宅価格が下落！インフレ懸念と金利上昇！英国経済への影響！」を公開した。モハP氏は、2026年3月のイランでの戦争をきっかけとしたロンドンの住宅価格下落の背景を分析し、この現象は「むしろ好ましい変化だと言えるかもしれない」と結論づけている。



動画ではまず、イギリスの不動産企業ハリファックスのデータを引き合いに出し、2026年3月のロンドンにおける住宅の平均価格が前月比で下落したことを報告。その最大の要因として、インフレ懸念による住宅ローン金利の急上昇を挙げた。モハP氏は、イギリスは化石燃料の輸入依存度が低いものの、「そもそも製造業が弱い国」であり食料品も輸入に頼っているため、インフレに脆弱な経済構造を持っていると指摘する。



続いて、住宅価格の下落を後押しするもう一つの要因として、「富裕層の流出」を挙げた。2024年に発足した労働党政権による富裕層への増税策により、2025年だけで「1万人近い富裕層がイギリスを離れた」と見られ、高額物件の価格下落が顕著になっているという。



さらに、年収に対する住宅価格の倍率（年収倍率）の推移に注目。ロンドンの住宅価格は年収の約11倍という2015年以来の低水準に落ち着きつつあるが、2010年代の低金利やコロナ禍の資産バブルによって「ちょっと上がりすぎだった」と語る。一方で、東京の年収倍率は17倍から18倍に達しており、家を買えない層が高齢になって家賃負担に苦しむ日本の現状と比較しながら、イギリスの住宅価格の調整傾向を肯定的に捉えている。



モハP氏は、収入に対する住宅価格の倍率の低下について「決して悪いことではない」としつつも、過去に妥当とされていた年収の5倍という水準に戻るには、「極めて大きなきっかけでもなければ」すぐには期待できないと冷静な見方を示した。インフレや金利動向が住宅市場に与える複雑なメカニズムを紐解き、視聴者の知的好奇心を大いに刺激する内容となっている。