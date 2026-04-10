2年ぶり新刊発売 『ソードアート・オンライン』著者・川原礫さんの独占コメント到着！限定グッズ配布イベント＆スペシャルPV公開も
全世界累計発行部数3000万部を超える大人気ライトノベルシリーズ『ソードアート・オンライン』（SAO）。およそ2年ぶりの新刊となる『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』が2026年4月10日に発売される。本稿では、発売を記念した専門店でのイベントやフェア情報、《ユナイタル・リング》編の新規PV公開情報に加え、著者・川原礫さんからウォーカープラスに届いた独占コメントとともに、最新29巻の魅力を紹介する。
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■VRMMO系ラノベを確立させた革命的作品『ソードアート・オンライン』とは？
『ソードアート・オンライン』は、次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》の仮想現実空間を舞台とする『アインクラッド』編から幕を開け、その後もさまざまなオンライン世界を舞台に、戦いや冒険が描かれてきた作品である。フルダイブ型VR技術が実現した近未来を背景に、主人公・キリトは仲間との絆を深めながら、人間の意識やテクノロジーの可能性と危うさに向き合っていく。
ログアウト不可能であり、ゲーム内での死が現実の死に直結するという状況下での命懸けの戦いから、高度な人工知能を巡るドラマに至るまで、幅広いテーマとスケールの大きさで日本のみならず世界中のファンを惹きつけている。原作小説は2009年に第1巻が刊行され、このたび最新となる第29巻が2026年4月10日に発売となった。さらに本シリーズは、小説にとどまらず、テレビアニメや劇場版アニメ、コミック、ゲームなど、多方面に展開している。
■2年ぶりの新刊！『ユナイタル・リング』編・最新29巻が発売
最新章『ユナイタル・リング』編の最新第29巻『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』(著：川原礫／イラスト：abec)が、2026年4月10日(金)に発売。原作小説第21巻から続く『ユナイタル・リング』編では、複数のVRMMOが突如として融合した新たなゲーム世界《ユナイタル・リング》を舞台に、主人公・キリトたちが再び極限の状況へと追い込まれていく。プレイヤーはレベル1からの再出発を余儀なくされ、装備やスキルにも制限がかかる中、食料の確保やアイテムのクラフト、拠点づくりといった厳しいサバイバルを強いられることとなる。そしてこの異常事態の裏に潜む謎が、物語を大きく動かしていく。
引用----
【キリトとエオライン、それぞれの戦いが二つの世界で始まる。】「初めてお目にかかります、エオライン・ハーレンツさま」ユージオによく似た面影を持つ男・エオラインは、陰謀と戦乱渦巻く《アンダーワールド》で、反乱軍の虜囚となってしまう。そんな彼が対面した人物は、反乱劇を操る《魔女》にして、リアルワールドからの《侵入者》だった。《魔女》の狙いを知ったエオラインは、超大型機竜《プリンキピア》脱出を決意。一方キリトは、エオライン救出の好機を待ちつつ、《ユナイタル・リング》第二階層の攻略へ赴く。二つの世界で、それぞれの戦いが始まる。再び二人が相まみえる日は――？（第29巻公式あらすじより引用）
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■特製チラシ＆限定クリアファイル配布イベントを実施
第29巻発売記念として、『ユナイタル・リング編』を振り返る特製チラシをアニメイト全店(一部取り扱いのない店舗あり)で2026年4月10日(金)より配布するほか、アニメイト池袋本店では同日18時より限定クリアファイルの配布も決定。それぞれなくなり次第終了なので注意しよう。さらに、アニメイトでは発売記念フェアも開催。2026年4月10日(金)〜2026年5月6日(水)の期間に対象商品を1冊購入ごとに豪華特典を1枚プレゼント。詳細はアニメイト公式サイトチェックしよう。
そのほか、アニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスの各専門店では豪華特典版の販売も。こちらも各公式サイトの確認を。
■《ユナイタル・リング》編スペシャルPVが公開！
《ユナイタル・リング》編で印象深いシーンをまとめたスペシャルPVが公開。主人公・キリトの声優を務める松岡禎丞さんによる新規収録ボイスと疾走感のある映像に注目だ。
■著者・川原礫さんの発売記念特別コメント
「これまでのSAOシリーズには、『アインクラッド』編の茅場晶彦、『フェアリィ・ダンス』編のオベイロン、『ファントム・バレット』編の死銃、『アリシゼーション』編のアドミニストレータとガブリエル……と、いろいろなタイプの敵役が登場しました。この『ユナイタル・リング(以下UR)』編の敵役らしきポジションにいるムタシーナは、茅場以来の《行動原理が読めない敵》を目指したのですが、そのおかげで茅場と同じくらい作者のコントロールが効かない存在になりつつあります。今巻では、いよいよ彼女がそのヤバさを本格的に発揮し始めますので、どうぞお楽しみに！」
「また、前半のUR攻略パートでは、キリトたちがいままでのクラフト経験の集大成と言うべき大型施設を建設します。URをゲームとして楽しんでいられる時期もそろそろ終わりのような気がしなくもないので、読者の皆様もキリトたちと一緒に攻略している気分でお読みいただけるとうれしいです」
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■VRMMO系ラノベを確立させた革命的作品『ソードアート・オンライン』とは？
『ソードアート・オンライン』は、次世代VRMMORPG《ソードアート・オンライン》の仮想現実空間を舞台とする『アインクラッド』編から幕を開け、その後もさまざまなオンライン世界を舞台に、戦いや冒険が描かれてきた作品である。フルダイブ型VR技術が実現した近未来を背景に、主人公・キリトは仲間との絆を深めながら、人間の意識やテクノロジーの可能性と危うさに向き合っていく。
ログアウト不可能であり、ゲーム内での死が現実の死に直結するという状況下での命懸けの戦いから、高度な人工知能を巡るドラマに至るまで、幅広いテーマとスケールの大きさで日本のみならず世界中のファンを惹きつけている。原作小説は2009年に第1巻が刊行され、このたび最新となる第29巻が2026年4月10日に発売となった。さらに本シリーズは、小説にとどまらず、テレビアニメや劇場版アニメ、コミック、ゲームなど、多方面に展開している。
■2年ぶりの新刊！『ユナイタル・リング』編・最新29巻が発売
最新章『ユナイタル・リング』編の最新第29巻『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』(著：川原礫／イラスト：abec)が、2026年4月10日(金)に発売。原作小説第21巻から続く『ユナイタル・リング』編では、複数のVRMMOが突如として融合した新たなゲーム世界《ユナイタル・リング》を舞台に、主人公・キリトたちが再び極限の状況へと追い込まれていく。プレイヤーはレベル1からの再出発を余儀なくされ、装備やスキルにも制限がかかる中、食料の確保やアイテムのクラフト、拠点づくりといった厳しいサバイバルを強いられることとなる。そしてこの異常事態の裏に潜む謎が、物語を大きく動かしていく。
引用----
【キリトとエオライン、それぞれの戦いが二つの世界で始まる。】「初めてお目にかかります、エオライン・ハーレンツさま」ユージオによく似た面影を持つ男・エオラインは、陰謀と戦乱渦巻く《アンダーワールド》で、反乱軍の虜囚となってしまう。そんな彼が対面した人物は、反乱劇を操る《魔女》にして、リアルワールドからの《侵入者》だった。《魔女》の狙いを知ったエオラインは、超大型機竜《プリンキピア》脱出を決意。一方キリトは、エオライン救出の好機を待ちつつ、《ユナイタル・リング》第二階層の攻略へ赴く。二つの世界で、それぞれの戦いが始まる。再び二人が相まみえる日は――？（第29巻公式あらすじより引用）
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■特製チラシ＆限定クリアファイル配布イベントを実施
第29巻発売記念として、『ユナイタル・リング編』を振り返る特製チラシをアニメイト全店(一部取り扱いのない店舗あり)で2026年4月10日(金)より配布するほか、アニメイト池袋本店では同日18時より限定クリアファイルの配布も決定。それぞれなくなり次第終了なので注意しよう。さらに、アニメイトでは発売記念フェアも開催。2026年4月10日(金)〜2026年5月6日(水)の期間に対象商品を1冊購入ごとに豪華特典を1枚プレゼント。詳細はアニメイト公式サイトチェックしよう。
そのほか、アニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスの各専門店では豪華特典版の販売も。こちらも各公式サイトの確認を。
■《ユナイタル・リング》編スペシャルPVが公開！
《ユナイタル・リング》編で印象深いシーンをまとめたスペシャルPVが公開。主人公・キリトの声優を務める松岡禎丞さんによる新規収録ボイスと疾走感のある映像に注目だ。
■著者・川原礫さんの発売記念特別コメント
「これまでのSAOシリーズには、『アインクラッド』編の茅場晶彦、『フェアリィ・ダンス』編のオベイロン、『ファントム・バレット』編の死銃、『アリシゼーション』編のアドミニストレータとガブリエル……と、いろいろなタイプの敵役が登場しました。この『ユナイタル・リング(以下UR)』編の敵役らしきポジションにいるムタシーナは、茅場以来の《行動原理が読めない敵》を目指したのですが、そのおかげで茅場と同じくらい作者のコントロールが効かない存在になりつつあります。今巻では、いよいよ彼女がそのヤバさを本格的に発揮し始めますので、どうぞお楽しみに！」
「また、前半のUR攻略パートでは、キリトたちがいままでのクラフト経験の集大成と言うべき大型施設を建設します。URをゲームとして楽しんでいられる時期もそろそろ終わりのような気がしなくもないので、読者の皆様もキリトたちと一緒に攻略している気分でお読みいただけるとうれしいです」
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。