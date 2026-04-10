スタジオジブリの名作『もののけ姫』が4K UHD＋ブルーレイで6月24日に発売
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、宮粼駿監督作品『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイ セットを、2026年6月24日に豪華デジパック仕様で発売する。価格は11,880円。
『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイ セットが6月24日に発売
2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でも IMAX劇場上映され話題を集めた『もののけ姫』の4K デジタルリマスター版が4K UHDで発売される運びとなった。スタジオジブリ⻑編作品としては『君たちはどう生きるか』（2023）に続く4K UHD化で、同様の新たなマスターで制作されたブルーレイとの2枚組仕様となる。
細部まで鮮明な映像とクリアな音響を徹底追求し、生い茂る森の緑、キャラクターの繊細な表情、迫力のアクションシーンが、かつてない没入感を生み出し、まるで物語の世界に足を踏み入れたかのような感覚を味わえる。
さらに映像特典には、2025年10月の劇場公開に先駆けて行われた 4KデジタルリマスターIMAXプレミア試写会における松田洋治（アシタカ役）、石田ゆり子（サン役）、鈴木敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の映像を収録している。
■ストーリー
かつて この国で神獣シシ神の首をめぐる人間ともののけの戦いがあった。惨劇の中で出会うアシタカと少女サン。 サンは人間の子でありながら深い森に棲む獣に育てられた「もののけ姫」だった。生きろ。
■出演者（役名：俳優名）
アシタカ：松田洋治
サン：石田ゆり子
エボシ御前：田中裕子
ジコ坊：小林薫
甲六：⻄村雅彦
ゴンザ：上條恒彦
トキ：島本須美
山犬：渡辺哲
タタリ神：佐藤允
牛飼い：名古屋章
モロの君：美輪明宏
ヒイさま：森光子
乙事主：森繁久彌
■スタッフ
原作・脚本・監督：宮粼駿
プロデューサー：鈴木敏夫
作画監督：安藤雅司、高坂希太郎、近藤喜文
美術監督：山本二三、田中直哉、武重洋二、鄢田聡、男鹿和雄
色彩設計：保田道世
音楽：久石譲
主題歌：「もののけ姫」
作詞：宮粼駿
作曲・編曲：久石譲
唄：米良美一（徳間ジャパンコミュニケーションズ）
制作：スタジオジブリ
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
(C) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND
『もののけ姫』の4K UHD＋ブルーレイ セットが6月24日に発売
2025年3月に北米で、続いて同年10月からは日本国内でも IMAX劇場上映され話題を集めた『もののけ姫』の4K デジタルリマスター版が4K UHDで発売される運びとなった。スタジオジブリ⻑編作品としては『君たちはどう生きるか』（2023）に続く4K UHD化で、同様の新たなマスターで制作されたブルーレイとの2枚組仕様となる。
さらに映像特典には、2025年10月の劇場公開に先駆けて行われた 4KデジタルリマスターIMAXプレミア試写会における松田洋治（アシタカ役）、石田ゆり子（サン役）、鈴木敏夫プロデューサーによる舞台挨拶の映像を収録している。
■ストーリー
かつて この国で神獣シシ神の首をめぐる人間ともののけの戦いがあった。惨劇の中で出会うアシタカと少女サン。 サンは人間の子でありながら深い森に棲む獣に育てられた「もののけ姫」だった。生きろ。
■出演者（役名：俳優名）
アシタカ：松田洋治
サン：石田ゆり子
エボシ御前：田中裕子
ジコ坊：小林薫
甲六：⻄村雅彦
ゴンザ：上條恒彦
トキ：島本須美
山犬：渡辺哲
タタリ神：佐藤允
牛飼い：名古屋章
モロの君：美輪明宏
ヒイさま：森光子
乙事主：森繁久彌
■スタッフ
原作・脚本・監督：宮粼駿
プロデューサー：鈴木敏夫
作画監督：安藤雅司、高坂希太郎、近藤喜文
美術監督：山本二三、田中直哉、武重洋二、鄢田聡、男鹿和雄
色彩設計：保田道世
音楽：久石譲
主題歌：「もののけ姫」
作詞：宮粼駿
作曲・編曲：久石譲
唄：米良美一（徳間ジャパンコミュニケーションズ）
制作：スタジオジブリ
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
(C) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND