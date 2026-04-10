『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマ「エイリアン：アース」シーズン2に、「ゲーム・オブ・スローンズ」（2011-2019）のピーター・ディンクレイジが出演することがわかった。米が報じている。

本作はシリーズ第1作『エイリアン』の2年前にあたる2120年が舞台。世界は5つの大企業によって統治され、“シンセ”、“ハイブリッド”、“サイボーグ”が人間と共存していた。そんな中、ウェイランド・ユタニ社の宇宙船が地球に墜落し、人類は宇宙最恐の生命体と対峙する。シーズン1では恐怖の生命体と大企業、あらゆる思惑に巻き込まれるハイブリッドや人間たちの人間ドラマが描かれ、高い評価を獲得した。

シーズン2のプロットは不明で、ディンクレイジは初めて明らかになった追加キャスト。現時点では役どころの情報も謎のベールに包まれている。撮影は2026年5月よりイギリス・ロンドンで実施される予定だ。

「ゲーム・オブ・スローンズ」のティリオン・ラニスター役でブレイクしたディンクレイジは、『スリー・ビルボード』（2017）や『孤独なふりした世界で』（2018）『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『シラノ』（2021）など多彩な作品に出演。声優として『ウィキッド ふたりの魔女』（2024）や『トランスフォーマー/ビースト覚醒』（2023）などにも登場している。

「エイリアン：アース」のキャストは、ハイブリッドのウェンディ役にシドニー・チャンドラー、兄ジョー役にアレックス・ローサー、科学者カーシュ役にティモシー・オリファントら。ショーランナーは「FARGO／ファーゴ」「レギオン」のノア・ホーリー、製作総指揮は『エイリアン』シリーズの創造主リドリー・スコットが務めている。

「エイリアン：アース」は スターで独占配信中。

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