4児の母・平愛梨、朝食カレー公開「朝からボリュームたっぷり」「器が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの平愛梨が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。
【写真】41歳4児のママタレ「朝からボリュームたっぷり」朝食カレー公開
平は「私の朝ごはん 朝カレー 天野さん監修」と記し、キャイ〜ンの天野ひろゆきが監修したというレトルトカレーのパッケージと白い器に盛りつけられたカレーライスを公開。「お肉柔らかくて マッシュルームまるまる1コ贅沢に入っていて とんでもなく美味しかった」と感想をつづっている。
この投稿に、ファンからは「朝からボリュームたっぷり」「具がゴロゴロ入ってて美味しそう」「器がお花みたいで可愛い」「素敵な1人時間」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「朝からボリュームたっぷり」朝食カレー公開
◆平愛梨、カレーの朝食公開
平は「私の朝ごはん 朝カレー 天野さん監修」と記し、キャイ〜ンの天野ひろゆきが監修したというレトルトカレーのパッケージと白い器に盛りつけられたカレーライスを公開。「お肉柔らかくて マッシュルームまるまる1コ贅沢に入っていて とんでもなく美味しかった」と感想をつづっている。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「朝からボリュームたっぷり」「具がゴロゴロ入ってて美味しそう」「器がお花みたいで可愛い」「素敵な1人時間」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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