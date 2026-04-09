"青切符制度"詐欺

4月に始まったばかりの、自転車の「青切符」制度を悪用したとみられる詐欺が広島県で確認されました。

【写真を見る】「自転車の反則金、その場で払って」は詐欺です！ 広島で「青切符」制度を悪用した事件 熊本県警が注意呼びかけ

熊本県内での被害は報告されていませんが、警察が注意を呼び掛けています。

この4月に自転車の取り締まり方法が変わり、警察が交通違反の対象者に反則金の納付を科す「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」制度が導入されました。

広島県では、この制度を悪用したとみられる詐欺被害が確認されています。

50代くらいの男が自転車に乗る高校生を呼び止め、交通違反をしているとして、その場で反則金の名目で現金2000円をだまし取ったということです。

反則金を払うまでの流れ

熊本県警によりますと

・警察官がその場で直接、反則金を受け取ることはなく

・警察官から渡された青切符と仮の納付書を使って

・銀行や郵便局で反則金を支払う

ことになります。

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