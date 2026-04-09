タレントの辻希美（38）が9日、自身のブログを更新。高校に入学した長男への弁当づくりがスタートし、寝不足と戦っていることを明かした。

8日に「新学期」と題したブログで「今日から毎朝お弁当生活が始まりました」と報告。「毎日のお弁当作りは慣れるのか、不安ですが、今日も夜中夢が1時間半おきに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備」と昨年8月に生まれた第5子次女の夜泣きで寝不足のまま朝を迎えていることを明かし、「ぅん…不安からのスタートです」と不安を吐露した。

「が、、、頑張ります!!!!!!!!」と自らを奮い立たせつつ、長男に持たせた弁当と同じものを同じ時間に食べたことも報告。「これから色んなお弁当作るから、何が美味しくて何がダメかをこうやって食べて研究していきます」とその理由を説明した。「冷凍食品とか作り置き冷凍とか色々試してみる」と結んだ。

そして、弁当2日目となった9日にもブログを更新。「今日も朝からお弁当作りからスタート」とし、「ちょっとずつ試行錯誤しながら作ってます」と初日に続き、弁当の写真を公開した。

「副菜は作り置きもありだなぁ」としつつ、「しかし、、、夢の夜中対応しながらのお弁当はなかなかの寝不足になりますな」と連日の寝不足を嘆いた。