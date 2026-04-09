第一印象で気になる人は、とあ1人だけだと明かしていた、爽やかイケメン・かいと。1日目の市内観光後、早速とあを2ショットに誘うと、「笑った顔が可愛い」と想いを伝え、さらには無言で大胆な行動も…。スタジオ陣が思わず「ずるい！」と声を上げた胸キュンシーンに注目が集まった。

【映像】佐藤健似イケメン男子のビジュアル（可愛すぎる激モテ女子も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日はクライストチャーチ編第１話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。



今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

「第一印象は、とあちゃん1人」かいとを気になるゆあが初日からアプローチ

1日目は、レトロな路面電車で市内観光をすることに。『ルーキーズ』の佐藤健に似ていると話題のかいとを気になっていたゆあは、早速かいとを隣の席に誘い2ショットに持ち込んだ。

ゆあが「第一印象誰入ってます？」と言うと、かいとは「第一印象は、とあちゃん」と即答。「1人？」と重ねるゆあに対し、かいとは「今は1人だけど話して決めたい」と続けるなど、まだ気持ちは揺れている様子もちらり。一方のゆあも「（自分も）話して決めたいなと思ってて、ちょっと話したいなと思ったのがかいとくん、だから誘いました」と素直な想いを伝えるが、第一印象でかいとから選ばれていなかったことに悔しさも感じている様子。

そんな中でも、「静かで何考えてるかちょっとよくわからなかったから、おもしろそうだなと思って話しかけた」と伝えるゆあに、かいとも「うれしい！」と笑顔を見せ、和やかな空気が流れた。

市内観光を終えると、かいとはここぞとばかりに「とあちゃん2ショット行きませんか？」と、第一印象で唯一気になっていたとあを自ら誘い、大きな噴水の前で2ショットへ。

2人きりになると、すぐにかいとは「誘いたかったんだよね、次絶対誘おうと思ってた」とタイミングを見計らっていたことを明かし、とあも、「とあ第一印象入れてて話してみたかったから嬉しい」と、互いに第一印象で気になっていたことが明らかに。

その後、2人は花壇を背景に2ショットを撮影。2人で写真を見返しながら「可愛いやん」とつぶやいたかいとは、ふととあの顔を見つめると無言で近づき、とあの顔についていた髪の毛をやさしく払った。

突然の自然すぎる大胆な胸キュン行動にスタジオからは大歓声が上がり、スタジオの男性陣からは「ずるいよねえ」「あんなん手震えますよね」と絶賛の嵐が巻き起こった。

2ショットを終えたとあは、「ドキッてしました…！」とこの瞬間を振り返り、しばらく下を向いて照れを隠しきれない様子。「静か系だと思ってたんですけど、髪の毛を取ってくれたときにギャップとか感じて、めっちゃキュンってしました」と嬉しそうに話した。

また、ギャップのある人がタイプだと話していたとあは、かいとがドンピシャだった様子で、今の気持ちについて「かいとくんが一番上になりました」と、一気に気持ちが高まったことを明かした。

