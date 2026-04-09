”上京芸人”ツートライブ＆たくろう＆カベポスター、東京へ出発「大阪の空気を東京に持ってくぞー」 新大阪で駅長&駅員らお見送り
東京進出を発表しているお笑いコンビ・ツートライブ&たくろう&カベポスターが9日、東海旅客鉄道（JR東海）と吉本興業による上京応援企画『ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜』に登場。上京する一般の人と共に東京行きの特別な新幹線に乗り込んだ。
【写真】期待に満ち溢れてる！笑顔で新幹線に乗り込むきむらバンド
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅のホームでは駅長や駅係員によるお見送り式が行われた。
新幹線のホームに上がってきたツートライブ（たかのり、周平魂）、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）の3組。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー（アイラブ地球）から意気込みを聞かれると「新幹線から大阪の空気が入ってるんですよ！その空気をまとめて持って行って東京のど真ん中、国会議事堂の前で開けますわ！大阪の空気を東京に持ってくぞー！」とボケた。それに引っ張られ、全員が「大阪の空気を持っていきたい」とボケを重ねる展開に。
その中、赤木は「1からのスタートで新人のつもりで」と真面目な切り出しから「NHKの世界遺産を流している番組がすごい好きなんで、それに出たい」と急カーブ。永見が「上京させていただくんですけど、この日から上京したなっていう気持ちがまだ切り替えられてないと思うんで、この機会をいただいたことが、上京したなと感じられる、そんないい日になったら」と真面目なコメント。ただ、あすには大阪で収録があるそうで「きょうの夜に大阪に戻る」と明かし、笑いを誘った。
新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。
【写真】期待に満ち溢れてる！笑顔で新幹線に乗り込むきむらバンド
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅のホームでは駅長や駅係員によるお見送り式が行われた。
その中、赤木は「1からのスタートで新人のつもりで」と真面目な切り出しから「NHKの世界遺産を流している番組がすごい好きなんで、それに出たい」と急カーブ。永見が「上京させていただくんですけど、この日から上京したなっていう気持ちがまだ切り替えられてないと思うんで、この機会をいただいたことが、上京したなと感じられる、そんないい日になったら」と真面目なコメント。ただ、あすには大阪で収録があるそうで「きょうの夜に大阪に戻る」と明かし、笑いを誘った。
新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。