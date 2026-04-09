Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

作り置き派にはビニールバッグやタッパーが欠かせませんが、使い捨ての問題やかさばる点がちょっとストレスでは？ それらの中間が繰り返し使えるシリコンバッグですが、今回はその中から「DeliOne ZF1.5」という製品を使ってみたレポートをお届けします。

日本のプラチナシリコン製で冷凍もレンジやオーブンもそのままできるのがポイント。

実際にカレーなどで試しましたが、液漏れしにくい密閉構造と手入れのしやすさが想像以上に快適でした。時短料理も捗るので、ぜひ参考にしてみてください。

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耐久性の高いシリコンバッグ

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが「DeliOne ZF1.5」の各サイズ。厚めのシリコン＆マチの構造で中身無しでも自立可能。一見地味な機能ですが、料理の移し替えなどに重宝しますよ。

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使い方はよくあるビニールバッグと同じですが繰り返し使えるのがポイント。メーカー公称値では毎日使っても10年以上使える耐久性（約5000回）とのこと。

使い捨てと比べてもコスパの高さは負けていませんね。

液漏れの心配はしなくてよさそう

Photo: Haruki Matsumoto

「DeliOne ZF1.5」はバッグ単体でも閉じますが、写真の固定具により高い密閉力を実現しています。

Photo: Haruki Matsumoto

倒れたくらいでは漏れることはまずありません。

Photo: Haruki Matsumoto

逆さに振っても漏れることはなかったので、スープなどの液体系の保存にもしっかり使える性能でした。

冷凍も加熱もそのままOK

Photo: Haruki Matsumoto

筆者が一番便利だと感じたのが作り置きの冷凍と解凍が完結できたこと。写真はうどんと一緒にスープも入れた状態で凍らせたものですが、

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そのままレンチンもOK。最大220℃まで対応しているので、湯煎やオーブンも範囲内であればそのまま使えますよ。※ 専用の固定具は外してください。

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あとは器に盛り付けるだけ。下味付けての保存など、作り置きがしっかり捗ります。

洗いやすくいのもグッド

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裏返して洗えるのでカレーなど油分の多いメニューでも隅々までキレイ。もちろん食洗機にも対応しているのでお手入れはとっても簡単でした。

ビニールバッグを使い捨てるより環境やお財布にも優しいので、作り置きが多い人はぜひチェックしてみてください。

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＞＞ 冷凍からオーブンまで移し替え不要。食洗機OKの液漏れしにくいシリコンバッグ「DeliOne ZF1.5」

Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT DIYより製品貸与を受けております。