武田鉄矢、続編ドラマ『102回目のプロポーズ』裏話語る 「気持ちのいい驚き」で自身も前のめりに 霜降り明星・せいやの演技も“高評価”

武田鉄矢、続編ドラマ『102回目のプロポーズ』裏話語る 「気持ちのいい驚き」で自身も前のめりに 霜降り明星・せいやの演技も“高評価”