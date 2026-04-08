◇パ・リーグ 日本ハム１―０楽天（2026年4月8日 楽天モバイル最強パーク）

日本ハム・新庄剛志監督（54）は本塁打1本のみの1安打1―0勝利を振り返り、「面白かったね、今日。こういうゲームは」とゴキゲンだった。

先発の北山は4回まで無安打の8回3安打無失点。

指揮官は「いや、良かった。テンポ良かったし、変化球も良かった」と称えた。

7回にボイドの打球を右腕に当てるアクシデントもあったが「打球がそれほど速くなかったけど、ちょうど筋肉の、投げるのに大事なところに当たって。ちょっと心配しましたけど」と話したが、8回もマウンドに送った。

打線は1番起用したカストロが4回に放った2号ソロの1安打のみ。それが決勝点となった。

新庄監督は「カッちゃっん（カストロ）も打ってくれた。相当本人は、結果を出さないといけないっていう思いで今日来たんでね。だったら1番で思い切り打たせようかなと思って。はい」としてやったりだ。

本塁打1本のみの1―0勝利は2022年4月17日のロッテ戦以来。その時は延長10回に出た万波のソロで劇的逃げ切り勝利した。

「そうそう。万波君のあれ（本塁打）だ。あれだ。万波君、あそこで打っちゃうからね。11本（安打を）打っても勝てない時があるから。今日は良かった」と喜んだ。