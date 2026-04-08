『ルックバック』展が心斎橋PARCOで開催　原画や“作画トンネル”を展示

「劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情」が2026年4月24日（金）から5月17日（日）の期間、心斎橋PARCOで開催される。

【写真】限定デザインのスケッチブックなど、展覧会のオリジナルグッズを見る

コミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にて発表された藤本タツキ原作の劇場アニメ作品劇場アニメ『ルックバック』。本展は劇場アニメの監督を務めた押山清高自らが主催する展覧会。

本展では押山清高をはじめとするアニメーターが、劇場アニメ『ルックバック』にかけた熱量を感じることが出来る原画の数々が展示される。加えて原画を様々な場所から吊るして埋め尽くす“作画トンネル”も設営。また作中で藤野と京本の2人が制作活動を共にした部屋、さらに京本の部屋に続くスケッチブックが積みあがった廊下を展覧会会場に再現している。

本展では原作者である藤本タツキの特別協力により『ルックバック』をより深く体感できる展示エリアが実現。そのひとつとして劇場アニメ『ルックバック』の上映特典として数量限定で配布された藤本タツキの『ルックバック』制作時のネームの一部が一般公開される。

そのほか9F EVENT SPACEで開催するグッズショップでは、ネガフィルムキーホルダーや限定デザインのスケッチブックなど、展覧会のオリジナルグッズが販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）