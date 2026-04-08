菅田将暉が、2026年1月に行った東京ガーデンシアターでの約1年半ぶりのワンマンライブ＜菅田将暉 LIVE 2026＞の模様をU-NEXTにて独占配信することを発表した。

本ライブは、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」、「虹」、「まちがいさがし」などのヒット曲を織り交ぜた全17曲で構成されており、信頼のおけるバンドメンバーと作り上げたこのライブでしか見られない特別なライブアレンジが注目の内容になっているという。

◾️『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』

2026年4月8日（水）18:00〜

https://t.unext.jp/r/sudamasaki ▼公演概要

＜菅田将暉 LIVE 2026＞

会場：東京ガーデンシアター

1月24日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

1月25日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

◾️EP 『SENSATION CIRCLE』 完全生産限定盤・通常盤初仕様 通常盤 2026年1月14日（水）リリース

購入URL：https://erj.lnk.to/fprHgO ◆完全生産限定盤

価格：￥12,000（税込） ※税抜価格 ￥10,909

品番：ESCL-6177-78

仕様：特製ペンキ缶BOX＋オリジナルTシャツ(ワンサイズ)＋ストラップ付方位磁石＋CD(紙ジャケ) ◆通常盤

価格：￥3,500（税込） ※税抜価格 ￥3,182

品番：ESCL-6179

仕様：CDのみ(初回仕様は2つ折り紙ジャケ) ▼収録内容

1.Water

作詞・作曲：菅田将暉、西田修大

2.Sensation Season

作詞・作曲：菅田将暉、西田修大

3.universe

作詞・作曲：菅田将暉、工藤拓人(オノマトペル)

4.I’m in shock!!

作詞・作曲：菅田将暉、越智俊介

5.骸骨は踊る

作詞・作曲：菅田将暉

編曲：タイヘイ、越智俊介、西田修大、工藤拓人(オノマトペル)

6.幸せは悪魔のように

作詞・作曲：菅田将暉, タイヘイ ▼店舗別特典

・菅田将暉応援店 ・・・ オリジナルステッカー

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルトート型エコバッグ

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルクリアファイル

・HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く） ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

・Sony Music Shop ・・・ オリジナルB3カレンダーポスター

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 https://youtu.be/kk2vyVoxv8w