「ぜんぶETC専用になりますよ！」NEXCOも注意呼びかけ

NEXCO中日本が2026年春、高速道路ICの「ETC専用化」を35か所にわたって順次進めています。この過程で4月9日、日本で初めて「現金車の乗り降りが一切できない高速道路」が出現します。

【え…！】ここまで進んだ「現金クレカ使えません」インター（地図／写真）

その路線は東海地方をぐるりと結ぶ「東海環状道」134.6kmです。4月9日10時30分に美濃加茂IC、15時に豊田藤岡ICのETC専用運用を開始し、20あるIC（スマートIC除く）全てで現金・クレジットカードでの途中の乗り降りができなくなります。NEXCO中日本名古屋支社も4月3日にこのことを公式Xで発信し、注意を呼びかけています。

なお、東海環状道は近年になって延伸しており、2025年以降の開通区間のICは最初からETC専用となっていました。東海環状道は三重−岐阜県境部が未開通のため、遠方から通行券で走行し、東海環状道に入り込んでしまうと、ルール上は、下りることも戻ることもできない事態になりかねません。レンタカーや代車を利用する人は注意が必要です。

NEXCO中日本は「ETCがご利用になれない状態（ETC車載器未設置、ETCカード未挿入など）でETC専用料金所をご利用された場合は、『ETC/サポート』または『サポート』と表示されたレーンを通行し、一旦停止して係員などの指示に従ってください」と呼びかけています。

このほか、NEXCO中日本管内では圏央道の海老名JCT（東名）−八王子JCT（中央道）間にある5つのIC（スマートIC除く）も、3月までに全てETC専用化。首都高ではこの春までに90か所がETC専用となる予定で、東京都内において現金が使える入口は18か所（うち2か所は片方はETC専用）を数えるのみになるなど、運用が拡大しています。