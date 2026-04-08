4月6日放送のバラエティ番組『世界まる見え！ テレビ特捜部』（日本テレビ系）で、日本テレビを退社した岩田絵里奈がフリーになって初めて出演し、出演陣から温かく迎え入れられた。一方で、岩田の “後任” を期待される女子アナは雲行きが芳しくないようだ。

岩田は、3月31日で日本テレビを退社し、4月から宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する芸能事務所で活動している。局アナ時代からMCを務める『世界まる見え！』は続投し、今回がフリー転身後、初仕事となった。

「冒頭で、恒例となっているビートたけしさんの芸人へのクリーム砲や水攻めがおこなわれた後、たけしさんが『そういえば、このなかに今日からフリーになって挑戦だなんて浮かれてるヤツがいるらしい』と発言。

所ジョージさんが岩田さんの腕をつかみ、クリーム砲が浴びせられたのです。大御所2人の番組ならではの “サプライズ” で、歓迎を受けました。岩田さんは4月5日のInstagramで明るい茶髪に脱色した写真も投稿し、イメチェン姿も好評です」（スポーツ紙記者）

日本テレビの若手アナウンサーで将来を期待されていた岩田のフリー転身は衝撃を与えたが、すでに “後任” が決まりつつあるようだ。

「岩田アナの3月の退社にあわせて、担当していた情報番組『シューイチ』、バラエティ番組『沸騰ワード10』は、2021年に日本テレビに入社した黒田みゆアナウンサーに引き継がれることとなりました。黒田アナは、4月5日放送の『シューイチ』でMCとして初出演しました」（芸能記者）

日曜日の “朝の顔” になった黒田アナを応援する視聴者も少なくない。一方で、Xでは

《今日からシューイチ黒田みゆだしもう見るの辞めるか》

《この番組、始まった当初から観てるけど初めて途中でチャンネル変えた》

《これから毎週朝から黒田みゆの顔見ると思ったらイライラするな》

など、反発する声も聞かれている。『シューイチ』MC就任前、黒田アナはプライベートでSNSをざわつかせた。

「2月25日の『女性セブンプラス』で、9人組アイドルグループ『Snow Man』の宮舘涼太さんと黒田アナの熱愛が報じられました。記事によれば、黒田アナが宮舘さんの自宅に “お泊り” して出勤する様子もキャッチされており、人気アイドルへの “お手つき” イメージが浸透してしまったのです。

『シューイチ』は、7人組アイドルグループ『Travis Japan』がレギュラーコーナーを持つなど、STARTO ENTERTAINMENTの所属タレントが出演することが多いため、アイドルと熱愛を取りざたされた黒田アナとの “共演” を好ましく思わないファンもいるようです。

黒田アナは、岩田さんのレギュラー番組を引き継いだことから、日本テレビも黒田アナに期待していたことがうかがえますが、このタイミングでの熱愛は誤算だったかもしれません」（同）

岩田は明るく愛嬌のあるキャラクターで『シューイチ』の人気MCになった。黒田アナもお茶の間から愛されるMCになるか。