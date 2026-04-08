東京都中央区の公式Xアカウントによる「不審者」に関する注意喚起が、ネットの話題を集めている。

発端となったのは、区からのお知らせや気象・災害に関する緊急情報などを投稿する中央区の公式Xが2026年4月7日朝に投稿した「不審者に注意！」との注意喚起だった。

「昨日午後10時35分頃、中央区日本橋人形町１丁目の路上において、帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという不審者情報がありました」

具体的な内容を挙げた上で、「不審な人を見かけたら、ためらわずに１１０番通報してください」と呼びかけている。

投稿を見た人からは、「女子高生を見てウィンクをした」との情報をめぐり、「ウインクしただけで不審者扱いってどうなの？ 本当にウインクだったのか花粉症で目がショボショボしてたかも コレがイケメンだったら通報されないんだろうな...」「ウインクが何の法律に抵触するんだよ。中央区役所は法治国家を何だと思っているのか？」など、困惑の声が上がった。

投稿には、8日11時時点で、9万件を超える「いいね」と2400件以上のコメントが寄せられている。

日本保守党の有本香代表代行も、この投稿を引用し「これは...」と反応。

中央区月島でもんじゃ焼き店「竹の子」を営むお笑いコンビ「ジャングルポケット」のおたけさんも「もう少し詳しく教えて下さい」と投稿。

「なんで知りたいのか？ とか心当たりがあるのか？ などコメントきますがありませんよ。地元で起きてる事なので気になるだけです。地元なので」としていた。

「ニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ......」

「昨日の人形町１丁目の不審者情報については、メールけいしちょうに基づき発信したものですが」とした上で、「改めて確認したところ、女子高校生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、身の危険を感じ警察に相談したとのことでした」と詳細を明かした。

一般的に、他人にウインクをしただけで直ちに不審者として扱われることはない。一方、今回のケースでは接近の仕方や態度などの複合的な要素が重なり、当事者が危険を感じたものとみられる。

追加情報を受け、SNSでは納得の声が上がった。

「見た目に言及してる人いるけど、ニヤニヤしながら近づいてきてウインクされたらたとえイケメンであろうとキモいし危険を感じるんだよ」

「【ニヤニヤしながら近づく】 これが完全にアウトですね」

「やっぱり相当な行為されなきゃ不審者認定されないよな

これは男子高校生でもこえ」

依然として不満を訴える投稿もあるが、「批判してる人は人形町を歩いてみるといい 日本橋や銀座とは全然違う 下町とオフィスビルが混ざっている感じで品がある地域 ニヤニヤして女子高生を目で追ってウインクするような人いたら、そりゃ不審者扱いされる」といった指摘もある。