日本テレビ系列で2026年4月8日（水）よりスタートする、波瑠と麻生久美子がW主演の『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜よる10時〜）。第一話「曽根崎心中」が今夜放送予定です。

【写真】ルナに心の奥の未練まで見抜かれた涼子は…

仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。

ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の《ある後悔》まで見抜いてみせる。

そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは――まさかの殺人事件！

夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく――。

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謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学ぶ。人生を振り返って、今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる、笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】だ。

文学を愛するバーのママ・野宮ルナ役を波瑠、家庭に居場所がない主婦・沢辻涼子役を麻生久美子が演じる。

原作は、数々のヒット作を生み出す今話題の人気ミステリー作家・秋吉理香子の同名小説『月夜行路』（講談社）。多くのミステリーファンから支持されている人気作品の待望のドラマ化となる。

主題歌は本作のために書き下ろされた緑黄色社会の『章』（読み：しるし）。



水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』

＜第1話あらすじ＞

45歳の誕生日、沢辻涼子（麻生久美子さん）は夜の銀座で、不倫を疑う夫・菊雄（田中直樹さん）を尾行していた。

そこで出会ったのが、バーのママ・野宮ルナ（波瑠さん）。

重度の文学オタクであるルナは、鋭い観察眼で涼子の素性を次々と読み解き、心の奥に封じ込めていた学生時代の恋人・カズト（作間龍斗さん）への未練までも見抜いてしまう。

そのままルナの強引な誘いに流され、二人はカズトを捜すため大阪へと向かうことに。

だが、旅の始まりに待ち受けていたのは、近松門左衛門『曽根崎心中』の舞台・露天神社で発見された寄り添う男女の遺体だった。

現場で夫の裏切りと最期を嘆く妻・愛子（佐々木希さん）の姿を目の当たりにしたルナは、文学的知識をフル回転させ、刑事の田村（柳俊太郎さん）や小湊（渋川清彦さん）を相手に独自の推理を展開。

現代に蘇った「心中事件」の裏側に隠された、残酷な真実を暴いていく――。