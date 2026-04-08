８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円６９銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円２０銭弱のドル安・円高で推移している。



７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６２銭前後と前日に比べ６銭程度のドル安・円高で取引を終えた。「有事のドル買い」で１６０円０３銭まで上伸する場面もあったが、米原油先物相場が伸び悩むにつれ一時１５９円５０銭台に軟化した。



この日の東京市場はドル売り・円買いが優勢となっている。トランプ米大統領が日本時間８日早朝、自身のＳＮＳに「イランがホルムズ海峡の完全かつ即時の安全な開放に同意することを条件に、イランへの爆撃及び攻撃を２週間停止することに同意する」と投稿し、時間外取引で米原油先物相場が下落。質への逃避で積み上がっていたドル買い・円売りの持ち高を解消する動きが広がり、ドル円相場は午前９時ごろに１５８円５５銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０１３０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円２２銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS