【銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版】 4月8日 発売（発売日が異なる地域がある） 価格：990円

小学館は、コミックス「銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版」を4月8日に発売する。価格は990円。ただし、発売日が異なる地域がある。

「銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版」は、荒川弘氏が2011年から2019年にかけて連載していた酪農青春グラフィティ「銀の匙 Silver Spoon」が、4月で連載開始から15周年を迎えることを記念して発売されるスペシャル版。さらに、「銀の匙 Silver Spoon シールくじびき」も同日より販売される。

また、ミニクリアファイルが当たるノベルティフェアも全国の対象書店にて実施される。

□「銀の匙 Silver Spoon」試し読みページ

「銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版」

発売日：4月8日ごろ（発売日が異なる地域がある）

価格：990円

ISBN：978-4-09-943239-3

「銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版」は、通常版第1巻のデザインを活かしつつ、煌びやかな光沢を放つ上質カバーに仕上げたスペシャル仕様。本編には雑誌掲載時のカラーページが完全収録されている。さらに、荒川氏による初公開の第1話・第2話秘蔵ネームを収録した、約56ページの特典別冊も付属する。

第1巻 スペシャル版書影

特典別冊

「シールくじびき」も登場

4月8日ごろ 発売（発売日が異なる地域がある）

価格：1回660円

販売場所：全国の一部書店・ネット書店

シールのサイズ：A4

本商品は、本作の原作絵を使用したシールが当たるくじびき。「いのち、いただきます」、「みんな、生きている」など、コミックスからテーマごとに厳選された名シーンがシークレット1種を含む全8種類収録されている。

荒川氏のサインがあしらわれた専用の封筒にランダムで入っており、店頭で束から好きな1枚を引き抜く形式での販売となる。

封筒は2種類。荒川氏のサインと15周年コメント入り

「『銀の匙 Silver Spoon』15周年記念コミックスフェア」開催！

フェア参加書店にて「銀の匙 Silver Spoon 第1巻15周年記念スペシャル版」や既刊コミックス（全15巻）を購入すると、1冊ごとにミニクリアファイルが1枚もらえる。ファイルのデザインはコミックスの表紙を元にしたオリジナル仕様で、記念すべき1巻と最終15巻、副ぶちょーの可愛さが目を引く11巻の全3種となっている。

※シールくじびきはフェア対象外。

※ノベルティの配布方法については購入前に書店店頭でご確認ください。また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

(C)荒川弘／小学館

