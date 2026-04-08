「えっ、スタートボタンじゃないの？」シトロエンの大黒柱「C3」が鍵始動をやめない超合理的な理由

シトロエンのブランドのど真ん中にあるクルマ、それが「シトロエン C3」。魔法の絨毯の如き乗り心地の良さは、前回の試乗記に書いた通り。実はこのクルマ、欧州では全販売台数の3分の1を占める“金看板”であり、インドやブラジルにまで戦線を広げる“先兵”でもあるのです。そしてちょっと驚くのは、いまどきスイッチではなくキーを回してエンジンをかけるクルマであること。矛盾を矛盾のまま包み込むシトロエンというブランドの面白さを、インタビューを通して探っていきます。（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

バイク用インカム、「ビーコム一択」の時代が終わった

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話から参りましょう。

林道俳優・大鶴義丹氏と、新型通信機器のテストを兼ねて軽めの林道ツーリングに行ってきました。

今やツーリングの必需品となったバイク用インカム。今までは「ビーコム一択」という感じだったのですが、最近になり周りのバイク乗りが続々とCardoなるブランドへ乗り換え始めました。聞けば音質がよく、特に複数台での使用時に通信が安定しているとのこと。仲間はずれになるのはイヤですから、私も慌てて入手しました。

いやいや、驚きました。JBLサウンドを採用しているので音質がとにかく良い。

「Hey Cardo」で始まる自然音声操作も正確で、グローブをしたままボタンを探さずに使用できるのは非常に便利です。

音に厚みがあり、ナビ音声も音楽も聞き取りやすい。「道具」としての完成度はかなり高いと言えそうです。もちろん今までのビーコムが劣っているというわけではありませんが（半年前までは、勤務先のバイク仲間にビーコムを勧めていましたし……）、大人数で走り、またオーディオや電話の音質にこだわるライダーにはCardoをお勧めしたいと思います。林道仲間の“大量移動”は、流行というより実用で選ばれた結果でしょう。

ということで本編へと参りましょう。

シトロエンの大黒柱「C3」のインポーターインタビューです。

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