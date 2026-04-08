BTS「SWIM」、2週連続1位 「週間ストリーミング」海外アーティストで2026年度初【オリコンランキング】
BTSの「SWIM」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において週間再生数855.7万回（8,556,632回）を記録し、2週連続で1位を獲得した。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
海外アーティストによる2週連続1位獲得は、2024年11月25日付のROSE & Bruno Mars「APT.」以来、1年5ヶ月ぶり、2026年度初【※】となった。
【※】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスタート。
そのほか3位にはKing Gnuの3月26日に最終回を迎えたTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマ「AIZO」が、前週7位から順位を上げランクイン。2026年2月16日付以来、8週ぶりにTOP3に返り咲いた。週間再生数801.6万回（8,016,490回）。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
海外アーティストによる2週連続1位獲得は、2024年11月25日付のROSE & Bruno Mars「APT.」以来、1年5ヶ月ぶり、2026年度初【※】となった。
【※】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞