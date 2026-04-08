BTS「SWIM」（権利元：HYBE／2026年3月20日配信開始）　（P）&amp;（C）BIGHIT MUSIC

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　BTSの「SWIM」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において週間再生数855.7万回（8,556,632回）を記録し、2週連続で1位を獲得した。

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　海外アーティストによる2週連続1位獲得は、2024年11月25日付のROSE & Bruno Mars「APT.」以来、1年5ヶ月ぶり、2026年度初【※】となった。

【※】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスタート。

　そのほか3位にはKing Gnuの3月26日に最終回を迎えたTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマ「AIZO」が、前週7位から順位を上げランクイン。2026年2月16日付以来、8週ぶりにTOP3に返り咲いた。週間再生数801.6万回（8,016,490回）。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞