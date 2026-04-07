強風で屋根破損した鳥取Axisバードスタジアムの安全確認が完了! 次回ホームゲームから利用再開へ
ガイナーレ鳥取は7日、強風によってメインスタンド屋根の一部が破損していたAxisバードスタジアムについて、スタジアム管理者による点検および安全確認が完了し、施設の利用が可能であることが確認されたと発表された。19日に予定されている次回ホームゲームのJ2・J3百年構想リーグ第11節・宮崎戦以降はスタジアムを使用できるという。
鳥取県サッカー協会によると、屋根の破損は今月4日午後1時ごろに発生。被害発生後、施設職員による施設内・施設周辺の巡回と落下物の回収、専門業者による現地調査およびドローンを用いた破損箇所を中心とした屋根付近の状況把握、メインスタンド側の立入禁止措置、専門業者による危険箇所の点検および応急処置を行ったが、安全のため、5日に予定されていた第9節・滋賀戦は中止となっていた。
中止となった滋賀戦の代替日やチケットの取り扱いは決定次第、発表されるという。
鳥取県サッカー協会によると、屋根の破損は今月4日午後1時ごろに発生。被害発生後、施設職員による施設内・施設周辺の巡回と落下物の回収、専門業者による現地調査およびドローンを用いた破損箇所を中心とした屋根付近の状況把握、メインスタンド側の立入禁止措置、専門業者による危険箇所の点検および応急処置を行ったが、安全のため、5日に予定されていた第9節・滋賀戦は中止となっていた。
中止となった滋賀戦の代替日やチケットの取り扱いは決定次第、発表されるという。