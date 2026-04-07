元BiSHのメンバーで現在はソロとして活動するアイナ・ジ・エンドさん（31）と、フルート奏者、モデルのCocomiさん（24）が携帯電話会社のCMで共演。“お互いに言っていなかったこと”を伝え合いました。

以前にも共演経験があるという2人。CMとは別に、お互いを撮影しながら質問をするインタビュー動画も作られました。

CocomiさんからCMで再度共演した感想を聞かれたアイナさんは「こんなに素で撮影させてもらえる環境はなかなかないので、大好きな友達のCocomiと一緒に⾧時間いられてうれしかったです」とコメント。

一方のCocomiさんは「ちょべりハッピー。超とてつもなく、very very so much happiness」と喜びをあらわにしました。

さらにCocomiさんからアイナさんへ“まだ相手に言えていないことや話題にしていないことはありますか？”と質問。アイナさんは「今までCocomiはママに似ていると思っていたんです。印象的な眉毛と優しい目。きょうずっと撮影中にCocomiを横から見ていたのね。Cocomiはパパに似ている！ きょうの新発見です。鼻がめっちゃイケメンだね」と回答しました。

同じ質問にCocomiさんは「音楽を普段めっちゃ聴くのよ。その中でね、アイナ結構上位にいるよ」とアイナさんの楽曲をよく聴くと告白。どの曲が好きか質問されると「『金木犀』がすごく好きです。ライブ行ったときに歌ってくれた。“金木犀キタ”と思って、すごくうれしかった」と語りました。

アイナさんと Cocomi さんが共演したのは、『Google Pixel 10a』の新WEB CM 「アイナ× Cocomi ピクセる？」篇です。