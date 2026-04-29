歌手の工藤静香が29日までにInstagramを更新。豪華な手作り料理を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】工藤静香、豪華な手作り料理にネット衝撃「素敵すぎる」「尊敬です」（5枚）パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。そんな彼女が「あれ？思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」と投稿したのはある日の食卓を記録したオフショット。複数公開されている写真には、豚の